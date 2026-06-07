Giorgia Meloni ha detto: “L’archiviazione disposta dal Tribunale di Firenze nell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993 rappresenta l’ennesima conferma di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile: dopo decenni di indagini e processi, si chiude anche quest’ultimo capitolo con l’unica conclusione possibile, ovvero l’assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata”. Questa affermazione è falsa

Nei giorni scorsi si è avuta notizia dell’archiviazione disposta dal tribunale di Firenze per l’ennesima inchiesta su Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri come possibili mandanti esterni delle stragi di mafia del 1992-1993.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto un commento ufficiale, riportato sul sito del governo, che prova a riabilitare il vero padre politico della premier. Ma è un comunicato pieno di falsità che prova a riscrivere la storia.

Lo riporto qua per intero:

L’archiviazione disposta dal Tribunale di Firenze nell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993 rappresenta l’ennesima conferma di una verità storica e giudiziaria incontrovertibile: dopo decenni di indagini e processi, si chiude anche quest’ultimo capitolo con l’unica conclusione possibile, ovvero l’assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata. Silvio Berlusconi è stato il fondatore del centrodestra e per quattro volte Presidente del Consiglio. Per trent’anni, insieme a lui, un’intera comunità politica, composta da milioni di italiani che esprimevano liberamente il proprio voto, è stata ingiustamente posta davanti al sospetto infamante che il consenso raccolto nelle urne poggiasse su finanziamenti mafiosi o dinamiche illegali. I fatti e le decisioni giudiziarie spazzano via definitivamente ogni ombra: quel dubbio non aveva fondamento allora e non lo ha oggi. Il centrodestra italiano non si fonda sull’illegalità e non accetta che la propria storia venga letta attraverso teoremi costantemente smentiti nel tempo. Rivendico con fermezza e orgoglio il ruolo politico e istituzionale di questa comunità: il centrodestra è, ed è sempre stato, una forza della legalità e per la legalità in Italia.

Ricordiamo che Giorgia Meloni, da giovane parlamentare e ministra della Gioventù, nel 2010 votò perfino in Parlamento per sostenere che la minorenne Karima El-Mahroug, marocchina, era la nipote del leader egiziano Hosni Mubarak, nel tentativo di salvare Berlusconi dalle conseguenze giudiziarie dei suoi Bunga Bunga.

Dunque la premier ha un rapporto tutto personale con la verità.

Ma poiché ha messo al centro del suo messaggio politico una versione di destra della legalità (nonstante i vari membri del suo governo inquisiti, l’ex sottosegretario Delmastro in affari con il riciclatore della mafia ecc.), vale la pena dedicare particolare attenzione al suo messaggio su Berlusconi.

Che è una menzogna di Stato. Un tentativo di riscrivere la storia in modo da renderla più gestibile.

Non si può forse dire che l’intero centrodestra italiano si fondi sulla illegalità, ma certo Forza Italia è un partito fondato da due uomini, Silvio Berlusconi e Marcello Dell’Utri, i cui rapporti con la mafia sono certificati da sentenze passate in giudicato.

Nel 2014 Dell’Utri è stato condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa.

Seguendo il metodo usato per costruire il Dossier sul caso Garlasco, ho lavorato con l’intelligenza artificiale per costruire un Dossier su Mafia, Berlusconi e Dell’Utri basato su quella sentenza. Con i fatti, la cronologia, i protagonisti, le infografiche riassuntive.

Lo trovate qui sotto, per abbonate e abbonati. Leggetelo e potrete verificare anche voi che la presidente del Consiglio ha mentito.

Buona lettura

Stefano Feltri

Berlusconi, Dell’Utri e Cosa nostra

La verità giudiziaria della sentenza definitiva del 2014