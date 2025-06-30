Cosa resta dell’economia dell’Iran
L’Iran ha risorse, storia, capitale umano. Ma i dati raccontano una stagnazione che rischia di trasformarsi in implosione.
A dicembre 2024, in pieno inverno, l’Iran ha vissuto una crisi energetica che ha costretto il governo a fermare per circa una settimana gran parte delle centrali elettriche e delle attività produttive, allo scopo di risparmiare gas naturale.
Luca Borsari
Il recente conflitto con Israele non cancella il dato di fondo: l’Iran è un Paese ricco di risorse ma …