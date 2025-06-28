Giorgia Meloni si avvia a entrare nella storia della politica italiana con uno dei governi più lunghi e con una stabilità che all’estero viene percepita come il vero risultato di questa stagione. Ma le elezioni 2027 possono inaugurare una nuova incertezza

Nell’ultima domanda di una lunga intervista, il direttore del quotidiano La Verità Maurizio Belpietro chiede a Giuseppe Conte “chi guiderà la coalizione di sinistra alle prossime elezioni, lei o Elly Schlein?”. Risposta di Conte: “A tempo debito ne ragioneremo”.

Ecco, se dovessi trovare una sintesi di quello che si muove nei corridoi del potere romano in queste settimane, è quel finale di intervista. Il leader del Movimento Cinque stelle, che si propone come il più a sinistra di una coalizione di centrosinistra, che parla a un quotidiano di destra per iniziare a recuperare un po’ di quell’elettorato che aveva reso il Movimento il primo partito nel 2018: delusi della destra, indecisi, arrabbiati, sfiduciati della sinistra.

Conte si ripropone come avvocato del popolo, popolare e populista, ma anche con una esperienza di governo che - sostiene lui - lo rende più adatto di chiunque altro per palazzo Chigi: lui sì che sa trattare con Donald Trump senza cedimenti e senza preconcetti, lui ha salvato l’economia italiana con il Superbonus e le vaccinazioni anti-Covid, peccato che poi il governo Draghi non abbia smontato quei costosissimi sussidi all’edilizia e abbia esteso l’obbligo vaccinale a troppi lettori della Verità che non si sono mai più ripresi dal trauma. E così via.

Conte è il pacifista trumpiano, posizione che oggi sembra un po’ più scomoda di qualche mese fa ora che Trump non ha chiuso alcuna guerra, ne ha quasi aperta un’altra con l’Iran ed è il principale sponsor del riarmo europeo.

Comunque, la cosa interessante non è discutere le affermazioni di Conte - tutte opinabili - nel merito. Ma chiedersi perché le fa, perché adesso, qual è l’obiettivo.

Le grandi manovre

Io non frequento molto la politica romana, men che meno il Parlamento, ma negli ultimi tempi mi è capitato di raccogliere molti spunti, analisi, suggestioni da persone coinvolte direttamente nelle manovre in corso.

Spunti e suggestioni che non passano di solito il filtro dei giornali dove le cronache politiche sono attentamente pesate da logiche di posizionamento e affinità ideologiche.