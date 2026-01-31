Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Questo è il capitalismo all’italiana
Il disastro tv di Leonardo Maria Del Vecchio dimostra che anche i più brillanti capitalisti (come suo padre) finiscono per sacrificare il Paese…
  Giorgio Meletti
La sinistra non può essere woke
Per capire come è degenerata la politica - non solo americana - serve interrogarsi su cosa è andato storto tra i progressisti, come fa la filosofa Susan…
  Martina Bagnoli
Board of Peace
Il BoP può essere pensato come una società americana di proprietà di Trump, con il presidente USA nel ruolo di presidente permanente e azionista di…
Dobbiamo prendere sul serio Vannacci?
Il generale è sempre sul punto di fare un suo partito, che rischia di rimanere in una nicchia. Ma le sue idee sono estreme e hanno grande visibilità
  Stefano Feltri
Terre rare
Se l’Europa vuole fare davvero la doppia transizione ecologica e digitale, non può limitarsi ad accumulare scorte e a perseguire la resilienza …
L’alleanza delle “potenze medie”
L’accordo commerciale tra UE e India va nella direzione indicata dal premier canadese Carney a Davos: coalizioni per ridurre i danni di Trump
  Stefano Feltri
Appunti di Geopolitica Podcast: Qual è la vera strategia di Trump per l’America e per l’Europa?
L’appuntamento settimanale con le analisi di Manlio Graziano. Ogni martedì la diretta con le vostre domande sul mondo in crisi
  Stefano Feltri and Manlio Graziano
56:39
La nebbia normativa sull’AI
In Italia la legge è troppo vaga e rimanda le decisioni operative a decreti attuativi che non ci sono. Mentre noi aspettiamo, altri prendono decisioni…
  alfonso scarano and Simone Simoncini
Il piano eversivo di Trump
La violenza di Minneapolis non porta voti, ma è parte di un disegno per conservare il potere fuori dai vincoli della democrazia
  Stefano Feltri
L’identità personale è un brand digitale
Khaby Lame si vende per quasi un miliardo di dollari a una società che, con l’AI, potrà fare quello che vuole con i suoi “gemelli digitali”
  Laura Turini
Intitolate a Willy una nuova scuola, non un Daspo o una Giornata del rispetto
La morte del ragazzo a Colleferro continua a essere usata da media e politica, senza soffermarsi sulle vere cause
  Christian Raimo
La propaganda sulla sicurezza premia solo la destra
I dati dicono che l’emergenza non esiste, ma il governo prova ad allarmare e rassicurare per avere voti. La sinistra insegue, e si condanna
  Stefano Feltri
