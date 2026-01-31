Appunti - di Stefano Feltri
Questo è il capitalismo all’italiana
Il disastro tv di Leonardo Maria Del Vecchio dimostra che anche i più brillanti capitalisti (come suo padre) finiscono per sacrificare il Paese…
1 ora fa
•
Giorgio Meletti
La sinistra non può essere woke
Per capire come è degenerata la politica - non solo americana - serve interrogarsi su cosa è andato storto tra i progressisti, come fa la filosofa Susan…
gen 30
•
Martina Bagnoli
Board of Peace
Il BoP può essere pensato come una società americana di proprietà di Trump, con il presidente USA nel ruolo di presidente permanente e azionista di…
gen 29
Dobbiamo prendere sul serio Vannacci?
Il generale è sempre sul punto di fare un suo partito, che rischia di rimanere in una nicchia. Ma le sue idee sono estreme e hanno grande visibilità
gen 29
•
Stefano Feltri
Terre rare
Se l’Europa vuole fare davvero la doppia transizione ecologica e digitale, non può limitarsi ad accumulare scorte e a perseguire la resilienza …
gen 28
L’alleanza delle “potenze medie”
L’accordo commerciale tra UE e India va nella direzione indicata dal premier canadese Carney a Davos: coalizioni per ridurre i danni di Trump
gen 28
•
Stefano Feltri
Appunti di Geopolitica Podcast: Qual è la vera strategia di Trump per l’America e per l’Europa?
L’appuntamento settimanale con le analisi di Manlio Graziano. Ogni martedì la diretta con le vostre domande sul mondo in crisi
gen 27
•
Stefano Feltri
and
Manlio Graziano
La nebbia normativa sull’AI
In Italia la legge è troppo vaga e rimanda le decisioni operative a decreti attuativi che non ci sono. Mentre noi aspettiamo, altri prendono decisioni…
gen 27
•
alfonso scarano
and
Simone Simoncini
Il piano eversivo di Trump
La violenza di Minneapolis non porta voti, ma è parte di un disegno per conservare il potere fuori dai vincoli della democrazia
gen 27
•
Stefano Feltri
L’identità personale è un brand digitale
Khaby Lame si vende per quasi un miliardo di dollari a una società che, con l’AI, potrà fare quello che vuole con i suoi “gemelli digitali”
gen 26
•
Laura Turini
Intitolate a Willy una nuova scuola, non un Daspo o una Giornata del rispetto
La morte del ragazzo a Colleferro continua a essere usata da media e politica, senza soffermarsi sulle vere cause
gen 26
•
Christian Raimo
La propaganda sulla sicurezza premia solo la destra
I dati dicono che l’emergenza non esiste, ma il governo prova ad allarmare e rassicurare per avere voti. La sinistra insegue, e si condanna
gen 25
•
Stefano Feltri
