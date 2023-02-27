Informazioni

Appunti - a cura di Stefano Feltri

Chi sono

Foto di Dino Ignani

Mi chiamo Stefano Feltri e sono un giornalista. Mi sono laureato in economia alla Bocconi, ho iniziato a scrivere sulla Gazzetta di Modena. Poi il Foglio, il Riformista, dieci anni al Fatto Quotidiano, a capo dell’economia e poi da vicedirettore.

Una bella parentesi americana a Chicago: un MBA alla Booth School of Business della University of Chicago, dove lavoravo anche con il professor Luigi Zingales allo Stigler Center e mi occupavo di ProMarket.org.

Sono tornato in Italia per fondare e dirigere il quotidiano Domani, cosa che ho fatto fino all’aprile del 2023.

Adesso, oltre a occuparmi del progetto Appunti, collaboro con l’Università Bocconi, scrivo su varie testate (Internazionale, Vanity Fair…), da settembre 2024 conduco ogni giorno dal lunedì al venerdì Revolution su Radio3, che è anche un podcast.

Cos’è Appunti

Questa newsletter è nata in occasione dell’uscita del libro Inflazione (Utet), per parlare della crisi dei prezzi che colpisce tutti, scuote le nostre società, cambia la politica.

Poi ho lasciato Domani e la newsletter è diventata anche un modo per mantenere un contatto quotidiano con una comunità appassionata di lettrici e lettori.

Nei suoi primi mesi, Appunti ha ospitato articoli miei e di alcune amiche e amici che hanno condiviso idee e competenze.

Il progetto è in evoluzione, la costante è che Appunti è uno spazio dove raccontare e discutere l’attualità senza i vincoli e i limiti dei giornali.

Appunti è anche un podcast.

Se Appunti - newsletter si muove nello spazio dei giornali, il podcast è quasi un audioibro che ha la presunzione di fonire un contenuto completo, che dia vera informazione e non soltanto una spolverata di nozioni già disponibili su Wikipedia.

Il mio nuovo libro è Il nemico - Elon Musk e l’assalto del tecnocapitalismo alla democrazia (Utet)

Le firme di Appunti

Appunti è una comunità che può contare su una serie di amiche e amici che scrivono e portano la loro competenza, la loro storia, il loro punti di vista.

Nello Cristianini

Nello Cristianini è professore di Intelligenza Artificiale all’Università di Bath, autore del volume La scorciatoia (Il Mulino, 2023), e di una serie di saggi e articoli specialistici sul tema dell’intelligenza artificiale, apprendimento automatico, analisi del linguaggio, conseguenze sociali dell’adozione delle tecnologie intelligenti. Per Appunti cura la rubrica Propt

Valeria Croce

Valeria Croce ha 27 anni e lavora nel settore della cultura. Per Appunti cura una rubrica che si chiama Vita-Lavoro: racconta storie di persone reali, per raccontare come cambia il lavoro e come cambia il nostro modo di viverlo.

Per segalare la vostra storia, o quella di qualcuno che conoscete, potete scriverle a valeriacroce96@gmail.com

Guido Giuliano

E’ nato a Torino nel 2000. Si è laureato in Lettere con una tesi sulle trasposizioni cinematografiche dei drammi shakespeariani e ha conseguito un master in tecniche della narrazione presso la Scuola Holden. Frequenta il corso di laurea magistrale in Culture Moderne Comparate. Quando non basta scriverlo, lo disegna, lo fotografa o lo filma. Per appunti cura la serie Vite che sono la mia.

Manlio Graziano

Manlio Graziano vive a Parigi, dove insegna Geopolitica e Geopolitica delle religioni alla Paris School of International Affairs di SciencesPo e alla Sorbona. Dirige il Nicholas Spykman International Center for Geopolitical Analysis, scrive su «Limes», «Gnosis» e il «Corriere della Sera» e collabora regolarmente con «International Affairs Forum». Il suo ultimo libro è Disordine mondiale (Mondadori) che è diventato lo spunto per la serie di podcast Appunti di Geopolitica.

Maurizio Mascitti

E’ dottorando in filosofia all’università Vita-Salute San Raffaele. Si occupa di fake news e disinformazione. Coltiva la passione per la scrittura collaborando con testate e blog, tra cui Corriere della Sera e Valigia Blu. Per Appunti cura la rubrica De Facto.

Giorgio Meletti

Laureato in Storia all'Università di Pisa, città dove all'inizio degli anni Ottanta è stato tra i fondatori di Radio Ulisse, da oltre vent'anni è giornalista specializzato in economia. Ha scritto per La Nazione, Paese Sera, Il Secolo XIX, Il Mondo, per l'edizione italiana di Fortune e per il Corriere della Sera, quotidiano dove è rimasto per dieci anni. È stato professore a contratto di Economia e Gestione delle Imprese all'Università di Pisa.

Ha pubblicato Bidone.com (Fazi, 2001), scritto insieme a Luca De Biase, La paga dei padroni (Chiarelettere, 2008), scritto insieme a Gianni Dragoni, e Nel Paese dei Moratti (Chiarelettere, 2010). Negli ultimi anni ha scritto prima per il Fatto Quotidiano e poi per Domani, dove ha curato il progetto di inchieste finanziate dai lettori.

Angelo Molica Franco

Angelo Molica Franco è giornalista, scrittore e traduttore. Scrive per le pagine de il Venerdì di Repubblica e il Fatto Quotidiano. È autore di A Parigi con Colette (Perrone 2018), reportage letterario sulla nascita della cultura moderna nella Ville Lumière a cavallo tra Otto e Novecento. Suoi racconti e saggi sono apparsi su riviste, quotidiani e raccolte. Il suo ultimo libro è Il buio straordinario (People). Per Appunti cura la rubrica Diversità

Anna Menale

Anna Menale è una giornalista, si occupa di femminismi e questioni di genere, ha una sua newsletter che si chiama, appunto, Femminismi. Per Appunti cura una rubrica mensile, Nessuna, nella quale parla di patriarcato, molestie, reazioni, diritti, donne, e di come questi temi si intrecciano nella sua esperienza quotidiana.

Gloria Origgi

Gloria Origgi, vive e lavora da trent’anni a Parigi, dove è Direttrice di Ricerca al CNRS, Institut Nicod, dell’Ecole Normale Supérieure. Già visiting professor alla Columbia University di New York e a Sciences Po, si occupa principalmente di epistemologia e filosofia sociale. È autrice di numerosi articoli scientifici apparsi in riviste internazionali e di volumi tradotti in più lingue.

Sofia Sossai

Sofia Sossai ha 18 anni, frequenta l’ultimo anno di liceo classico a Conegliano (Tv). Collabora per la testata locale Qdpnews, e frequenta la scuola di reportage Goffredo Parise a Treviso.

Laura Turini

Come avvocato e giornalista, si occupa da trent’anni di nuove tecnologie, diritto d’autore, brevetti e marchi. Ha lavorato per Il Sole 24 Ore, insegna in corsi di formazione. Per Appunti scrive di innovazione e, soprattutto, di intelligenza artificiale.

Come sostenere Appunti

Se ti piace quello che leggi e vuoi sostenere il progetto, puoi anche abbonarti ad Appunti. Gran parte degli articoli sarà comunque accessibile a tutti, alcuni invece saranno per abbonati.

La logica non è quello dello scambio, ma del sostegno: c’è bisogno di informazione indipendente, ma c’è anche necessità che qualcuno la renda possibile.