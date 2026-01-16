Il Trattato delle Svalbard attribuisce esplicitamente alla Norvegia una “piena e assoluta sovranità” sull’arcipelago, ma tale sovranità è qualificata dallo stesso trattato. Una delle maggiori sfide per la Norvegia nei prossimi anni sarà applicare il trattato in modo pragmatico, garantendo stabilità e rispettando i diritti e gli interessi delle altre parti

Jan Jakub Solski e Ingrid Solstad Andreassen