Svalbard
Se Trump prendesse la Groenlandia, Putin prenderebbe Svalbard (Norvegia)? Qual è il ruolo del diritto internazionale?
Il Trattato delle Svalbard attribuisce esplicitamente alla Norvegia una “piena e assoluta sovranità” sull’arcipelago, ma tale sovranità è qualificata dallo stesso trattato. Una delle maggiori sfide per la Norvegia nei prossimi anni sarà applicare il trattato in modo pragmatico, garantendo stabilità e rispettando i diritti e gli interessi delle altre parti
Jan Jakub Solski e Ingrid Solstad Andreassen