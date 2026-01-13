Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Appunti di Geopolitica Podcast: Il futuro dell’Iran

L’appuntamento settimanale con le analisi di Manlio Graziano. Ogni martedì la diretta con le vostre domande sul mondo in crisi
Stefano Feltri e Manlio Graziano
gen 13, 2026
Buonasera,

Abbiamo cominciato oggi con un nuovo esperimento di Appunti: ogni martedì alle 17.30, una diretta Substack con l’analista geopolitico Manlio Graziano, direttore del centro Spykman, per decodificare la crisi continua nella quale siamo immersi.

Con l’aiuto di Giulia Shaughnessy, analista e operations manager del centro Spykman, ogni settimana cercheremo di capire come rispondere alle domande che tutti ci facciamo.

In questo episodio:

  • Perché gli Stati Uniti di Trump prima dicono di volersi ritirare nel continente americano e poi minacciano interventi in Iran?

  • Il regime degli ayatollah può davvero crollare? Come e con quali conseguenze?

  • Perché l’Europa non è riuscita ad avere una posizione unica sul rapimento di Maduro e sull’attacco americano al Venezuela?

Ogni settimana la discussione partirà dalle domande che gli abbonati ad Appunti di Geopolitica faranno a Manlio Graziano.

Fateci sapere cosa ne pensate,

grazie

Stefano Feltri

