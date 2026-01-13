Appunti di Geopolitica Podcast: Il futuro dell’Iran

Buonasera,
Abbiamo cominciato oggi con un nuovo esperimento di Appunti: ogni martedì alle 17.30, una diretta Substack con l’analista geopolitico Manlio Graziano, direttore del centro Spykman, per decodificare la crisi continua nella quale siamo immersi.
Con l’aiuto di Giulia Shaughnessy, analista e operations manager del centro Spykman, ogni settimana cercheremo di capire come rispondere alle domande che tutti ci facciamo.
In questo episodio:
Perché gli Stati Uniti di Trump prima dicono di volersi ritirare nel continente americano e poi minacciano interventi in Iran?
Il regime degli ayatollah può davvero crollare? Come e con quali conseguenze?
Perché l’Europa non è riuscita ad avere una posizione unica sul rapimento di Maduro e sull’attacco americano al Venezuela?
Ogni settimana la discussione partirà dalle domande che gli abbonati ad Appunti di Geopolitica faranno a Manlio Graziano.
Se sei abbonato, scopri come fare qui sotto il paywall (l’abbonamento base ad Appunti è 50 euro all’anno, per quello di Appunti di geopolitica 100)
Fateci sapere cosa ne pensate,
grazie
Stefano Feltri