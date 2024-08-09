Ribelliamoci alla prova costume
NESSUNA - La rubrica di Anna Menale per Appunti su donne e questioni di genere: l'obbligo di essere in forma per rispettare standard impossibili è una imposizione alla quale si può resistere
Alle donne si insegna a scindere il proprio corpo in parti diverse, da valutare separatamente. Seno, piedi, fianchi, girovita, collo, occhi, capelli, e così via. Ogni parte è sottoposta a uno scrutinio nervoso, ansioso e spesso disperato
Susan Sontag
È iniziato agosto, con agosto iniziano le vacanze e con le vacanze inizia la prova costume. O meglio, una …