L’esperienza dell’ultimo mezzo secolo dimostra chiaramente che una sollevazione popolare di successo in Iran è estremamente difficile senza un sostegno esterno, data la forza e la capillarità delle reti di sicurezza del regime. Questo vasto apparato repressivo, che attraversa ogni livello della società iraniana, rimane in larga parte intatto anche dopo la guerra dei dodici giorni, poiché le operazioni israeliane si sono concentrate principalmente sulle infrastrutture militari e nucleari del regime

Kasra Aarabi e Saeid Golkar