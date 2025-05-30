Per la pace occorre la fiducia
Dalle promesse di tregua mai mantenute di Putin alle oscillazioni di Trump alle rassicurazioni di Netanyahu: impossibile fidarsi, ma senza fiducia non c’è collaborazione
La fiducia è performativa: si ottiene con l’azione e il comportamento strategico, non con i proclami. Qualcosa si comincia a intravvedere della volontà di superare lo stile del conflitto e del confronto tra “maschi alfa”. L’Europa del Dopoguerra in fondo è nata da questo
Paola Giacomoni
Si osserva ovunque una situazione di mancanza di fiducia. In un mondo…