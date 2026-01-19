Oligarchi
Per bloccare i progetti imperialisti di Trump, l’Unione europea deve introdurre dazi doganali sugli oligarchi americani - La proposta di Gabriel Zucman
Contro l’imperialismo bisogna colpire l’oligarchia. E bisogna farlo uniti. In concreto, l’Unione europea dovrebbe rispondere al ricatto del signor Trump annunciando contromisure mirate sugli oligarchi americani. Se Elon Musk, per esempio, vuole continuare a vendere Tesla in Europa, allora dovrebbe pagare personalmente questo tariffario, altrimenti l’accesso di Tesla al mercato europeo verrebbe revocato
Gabriel Zucman