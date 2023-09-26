Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri
Appunti - di Stefano Feltri
Napolitano ha cambiato la politica in meglio o in peggio? - con Andrea Morrone
0:00
-50:52

Napolitano ha cambiato la politica in meglio o in peggio? - con Andrea Morrone

Avatar di Stefano Feltri
Stefano Feltri
set 26, 2023

Lo chiamavano “Re Giorgio”, perché mai un presidente della Repubblica si era stagliato in modo così preminente sui partiti che lo avevano eletto.

Giorgio Napolitano è stato molte cose, ma prima e più di tutte un presidente forte.

Non abbastanza forte per chi sperava che guidasse i partiti a completare le riforme istituzionali che aveva avviato.

Troppo forte per chi, invece, pensa che il ruolo del capo dello Stato sia di garante della Costituzione e del rispetto delle regole, non di indirizzo dell’azione dei partiti e perfino della loro vita interna.

Molto è stato scritto in questi giorni dopo la scomparsa, a 98 anni, di Napolitano. Colpisce la difficoltà di arrivare a un giudizio di sintesi. Vengono elencate una serie di caratteristiche di Napolitano - comunista, migliorista, europeista, riformista - ma qual è davvero il bilancio del suo (doppio) mandato da presidente della Repubblica?

Ne ho parlato a lungo con Andrea Morrone, costituzionalista dell’Università di Bologna, autore per il Mulino de La Repubblica dei referendum.

Questo show fa parte del network Spreaker Prime. Se sei interessato a fare pubblicità in questo podcast, contattaci su https://www.spreaker.com/show/5881892/advertisement

Discussione su questo episodio

Avatar di User

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura