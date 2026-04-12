Appunti - di Stefano Feltri

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Avatar di Giovanni Giorgi
Giovanni Giorgi
3h

Giovanni Giorgi. Articolo interessante,ma un po' difficile per me non troppo svelto intellettualmente. L'ho letto perche' Murgia rimane per me ancora un mistero,scontrosa,rude,ribelle,chiaramente sofferente,alla fine nel corpo ,e nel pensiero che sembrava non riuscire a far capire,anche se per lei era scontato che le cose stanno come dice lei . L' ho amata e ammirata nei romanzi e i racconti di vita ,perche' vita vissuta,drammi esistenti e forse immutabili. Grazie Murgia

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Serena Morabito
2h

Ho letto con molto interesse l' articolo,critico, di Vanessa Roghi. Non avevo pensato, leggendo il saggio di Raimo, al rischio dell' eccezione, perché secondo me, Murgia è stata "eccezione", però ha ragione Roghi che Murgia non è nata dal nulla, ma è espressione di un "coro"- femminile - e solo grazie ad esso che anche lei ha potuto esserci e dire la sua, come ci ha insegnato a fare. Del resto in "Sai zitta" mette in guardia noi donne nel cavalcare questo falso mito: " le donne, sono nemiche delle donne". Anche no, anche meno. Roghi ci ricorda che solo la collettività può portare ad una vera trasformazione. Grazie

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