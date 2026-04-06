Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Serena Morabito
8h

Non ringrazierò mai abbastanza Murgia per avermi "svegliata" con Ave Mary e da Ave Mary non l' ho più abbandonata. Dissentire sempre e abbandonare le aspettative dell' altro, il suo lascito più grande per me. Ringrazio vivamente per questo acuto e puntuale saggio sul metodo di Murgia. Purtroppo è insostenibile. Come faremo?

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2 risposte
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Giovanni Ferraro
9hModificato

Michela Murgia, a mio avviso, è: le donne, i giovani e gli anziani che hanno stracciato il metodo fascista con il NO, definitivo, espresso al referendum sulla giustizia. Una logica, insperata, alchemica continuità. Michela è davvero viva.

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Assolutamente, procediamo.

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