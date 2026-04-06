Spesso si è bollato il popolo di Michela Murgia come un disordinato fandom, ma occorre, a distanza di tre anni dalla sua morte, riconoscere come Murgia avesse avvertito che c’era una comunità politica in cerca di forma. Senza di lei, il rischio è che il desiderio collettivo e la generosità di questa comunità vengano assorbiti da un bisogno di consumo della politica che trasforma l’intellettuale in un’icona poco faconda e feconda piuttosto che in un metodo da praticare collettivamente Christian Raimo

State per leggere un lungo, prezioso, saggio di Christian Raimo sull’eredità di Michela Murgia. Ho deciso di lasciare questo pezzo - che sono fiero di pubblicare qui su Appunti - senza paywall per due ragioni: perché spero che lo leggano quante più persone possibile e perché vorrei che aprisse una discussione sul lascito di Michela Murgia, sui temi che ha sollevato, e più in generale sul ruolo e le responsabilità degli intellettuali nel dibattito pubblico italiano (Michela non mi perdonerebbe il maschile sovraesteso, ma amen).

Vorrei usare questi mesi che ci separano dall’anniversario della sua morte per avere qui su Appunti un dibattito vero, approfondito, del genere che non si può più fare sui giornali che pubblicano solo pezzi brevi e pensati per diventare caroselli Instagram.

Chiederò alle firme di Appunti di intervenire, ma sono aperto anche a contributi di voci esterne e nuove, potete scrivere ad appunti@substack.com

Come dicevo, questo pezzo è senza paywall, ma il fatto che sia ad accesso gratuito non significa che valga poco. Potete dedurre da soli quanto lavoro c’è dietro. Quindi, se volete sostenere il progetto di Appunti, abbonatevi o regalate un abbonamento.

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Stefano Feltri

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Il 10 agosto 2023, in una delle giornate più calde di sempre, Michela Murgia muore a Roma per un carcinoma renale a quattro cellule, diagnosticato poco più di un anno prima. Ha cinquantuno anni.

Lascia libri, podcast, saggi polemici, un’unione civile, quattro figli d’anima e una comunità politica smarrita. Lascia anche, come si dice in questi casi, un vuoto molto grande.

Lo si capisce il giorno stesso del funerale, l’11 agosto, a piazza del Popolo. Nessuno è riuscito a organizzare dei funerali dimensionati a una figura pubblica larger than life.

Il vuoto di Murgia sembra da subito un vuoto straziato e problematico, anche rispetto a molti altri che la cultura italiana produce ogni stagione.

Il suo corpo esposto, quasi cristologico, è stato in vita la sintesi di una forma politica che senza di lei rischia di sgretolarsi.

L’eredità di Murgia è un’eredità difficile, non perché controversa – lei lo era in vita, orgogliosamente, platealmente – ma perché la sua scomparsa ha reso drammaticamente evidente la perdita della possibilità di tenere insieme un modello popolare di critica intellettuale e di politica collettiva.

Il lascito di Murgia non è il catalogo di testi, ma il tentativo, oggi a rischio fallimento, di trasformare l’impegno del singolo in una struttura politica permanente, in un Paese dove i corpi intermedi sono in crisi sistemica e dove il pensiero critico si sfibra per trovare una forma organizzata oltre la singola figura carismatica.

Specialista nel metodo

Il primo nodo da sciogliere, per capire Murgia, riguarda il tipo di intellettuale che era. Non una specialista di letteratura, né una filosofa di professione, né una teologa di mestiere, benché avesse studiato scienze religiose e avesse lavorato per anni come insegnante di catechismo.

Non era nemmeno una giornalista, pur avendo scritto per decine di testate, ha dato persino di fatto la linea editoriale a vari media.

Murgia era qualcosa di più sfuggente e, probabilmente, più utile: una intellettuale che si definiva lei stessa non specialista nel merito di ogni argomento, ma specialista nel metodo.

Cosa significa essere specialisti nel metodo?

Significa saper stare in un argomento (il precariato, la morte, la famiglia, il fascismo, la lingua, Maria di Nazareth…) senza pretendere di possederne l’ultima parola, ma pronunciando la prima: Murgia sapeva come aprire una domanda in modo tale che chi la riceve non possa più fingere di non averla sentita. Dischiudeva spazi di discussione, non ci teneva a chiuderli né a dominarli.

È una postura intellettuale rara, perché richiede allo stesso tempo scaltrezza epistemica e talento performativo.

Murgia ha sempre rivendicato il proprio punto di vista come parziale, relativo a un contesto preciso – la Sardegna colonizzata, il precariato, il corpo femminile, la fede cattolica vissuta dall’interno, in forma anche non ortodossa… – ma da quel punto di vista parziale ha sempre preteso di parlare di tutto a tutti. Non nonostante la parzialità, ma attraverso di essa.

Chi le rimprovera le imprecisioni, gli errori, la mancanza di acribia, il personalismo, dice anche cose giuste, ma non coglie la storia degli effetti del metodo Murgia.

Il formato è il messaggio

Questa capacità di abitare simultaneamente spazi diversi – il romanzo e il podcast, Instagram e la saggistica teologica, il monologo teatrale e il comizio – non era eclettismo narcisistico, ma strategia consapevole per entrare dove le persone pensano. Intanto entrare, poi si ordina casa.

Il formato non era neutro: era già un messaggio politico, ovviamente. Niente che non sia popolare. Scrivere Accabadora (2009) come romanzo sul morire e sul legame tra donne significava portare una discussione sull’eutanasia fuori dalle aule parlamentari e dentro le cucine, i treni, i bar.

Scrivere Istruzioni per diventare fascisti (2018) come monologo teatrale e poi come pamphlet einaudiano significava trasformare un’analisi politica in un gioco di specchi accessibile. Si poteva giustamente far notare la sbrigatività di certi passaggi, ma bisognava ammettere che il frame del dibattito si era notevolmente allargato.

La forza di questo metodo aveva però un limite costitutivo, che Murgia non ha mai nascosto: era strettamente legato alla sua persona.

Non nel senso banale della popolarità, ma in quello più preciso di una capacità di esposizione permanente che suppliva all’assenza di organizzazioni politiche strutturate.

Senza la sua figura carismatica, oggi lo vediamo nell’inflorescenza di influencer sedicenti femministe, teach e politics-toker di varia schiatta, la scusa per fare politica attraverso la scrittura o la divulgazione rischia di ridursi a puro consumo culturale, privo di una ricaduta organizzativa reale.

È il paradosso di ogni grande intellettuale pubblica: più è efficace nel fare da sola ciò che richiederebbe una collettività, più rende difficile il passaggio del testimone.

La politica del linguaggio

Tra tutti i contributi di Michela Murgia al dibattito italiano contemporaneo, quello forse più immediatamente misurabile, e più urgentemente a rischio di esaurimento, riguarda il linguaggio.

In Stai zitta (2021), il pamphlet pubblicato da Einaudi che raccoglie e analizza dieci frasi tipicamente usate per ridurre le donne al silenzio, Murgia ha condensato in forma agile e militante una riflessione che attraversa l’intera sua opera: la politica del linguaggio in apparenza non sembra la meta più importante da perseguire, ma è invece quella da cui prendono le mosse tutte le altre, perché il modo in cui nominiamo la realtà è anche quello in cui finiamo per abitarla.

Non si tratta di sensibilità estetica, né di un’ossessione correttivista. Il politically correct, quello che oggi si chiama – anche con disprezzo – woke, era davvero una questione minoritaria prima di Murgia, lo è tornato in fondo a essere dopo di lei.

Per una John Austin per principianti come Murgia, il linguaggio non descrive la realtà: la produce.

Le parole non sono recipienti neutri che contengono significati preesistenti: sono dispositivi di potere che costruiscono gerarchie, distribuiscono visibilità, decidono chi esiste e chi no.

Chiamare una ministra “Maria Elena” anziché “ministra Boschi” non è un vezzo affettuoso: è un gesto di infantilizzazione che nega l’autorità della funzione.

Fare precedere il cognome di una donna dall’articolo determinativo, la Boschi, la Gelmini, non è una consuetudine neutra: è il trattamento riservato ai fenomeni e alle cose, non alle persone.

Questo lavoro sul linguaggio è diventato, negli anni dell’attività pubblica di Murgia, il suo strumento politico più riconoscibile e più contestato. Ancora oggi è così. Contestato perché tocca qualcosa di immediatamente percepibile nella vita quotidiana, il modo in cui ci si rivolge alle donne, il modo in cui si parla di loro, i silenzi che si chiedono loro, ma che risulta difficile da contestare senza ammettere di avere qualcosa da difendere.

Le critiche più velenose a Stai zitta, quasi invariabilmente, non riguardavano la tesi ma il tono: troppo aggressivo, troppo polemico, troppo saccente: come se il problema fosse il modo di fare la domanda, non la domanda stessa.

La stessa logica linguistica governa il progetto di Istruzioni per diventare fascisti (2018), che è un’analisi del fascismo come metodo prima ancora che come contenuto ideologico.

Il punto di Murgia è preciso: non occorre pronunciare la parola fascismo per diffonderlo. Basta agire sul linguaggio, rendere accettabili certe parole, neutralizzare certe espressioni, trasformare certi silenzi in complicità, perché il metodo fascista si insinui nel senso comune come una scatola senza etichette che passa di mano in mano.

Le parole generano comportamenti e chi controlla le parole di tutti controlla i comportamenti di tutti.

Da questo presupposto nasce il famoso fascistometro finale del libro: è un’idea grezza ma plastica. Come riconosciamo il fascismo dentro una manipolazione linguisticamente permanente? Dalla sua evidenza nelle prassi. Occorre appunto fare politica, più che disquisizione ideologica.

L’ultimo grande atto di questa politica del linguaggio è stato, nella vita di Murgia, la scelta di nominare la propria famiglia queer.

Chiamare figli d’anima chi le stava accanto senza vincoli di sangue; scegliere un marito in punto di morte sapendo che quella scelta sarebbe durata meno di un anno; costruire con Lorenzo Terenzi e i suoi queer children una costellazione familiare che sfidasse l’idea stessa di consanguineità… una citazione forse non esatta ma credibile, le mette in bocca “La consanguineità è la cosa più fascista che esista”. Perché?

Perché nega un’agency politica che non sia destinale o psicanalitica. Per Murgia tutto è telos.

Per Murgia questa radicale contrapposizione a ogni tipo di familismo è l’elemento imperdonabile che le si è sempre rinfacciato.

Anche lo stesso conio di amichettismo fa parte di questa contrapposizione dialettica che è oggi la polarità in cui ci si confronta su Murgia.

Ma nominare queste relazioni, dar loro forma pubblica e politica, era un atto performativo nel senso più pieno: le cose diventano reali quando le si nomina. Di nuovo, femminismo per principianti.

Questo è stato il suo superpotere, ed è molto evidente che il rischio che si corre ora, in sua assenza, è che queste definizioni tornino a essere considerate folklore o eccentricità individuali sciupando la loro carica sovversiva. E l’altro errore sta nel pensare che aprire una strada, nominare i percorsi fosse già farli.

Chi si è accontentato di essere principiante, non ha capito il senso politico di Murgia, che era invitare a studiare, non certo smettere di farlo accontentandosi di riassunti di pratiche e di saperi.

Il debito spirituale

Nel 2011, due anni dopo il successo di Accabadora e del Premio Campiello che l’aveva consacrata come romanziera autorevole e bestsellerista, Murgia pubblica per Einaudi il suo saggio migliore, Ave Mary. E la Chiesa inventò la donna.

Il libro è un atto di critica radicale condotto dall’interno: Murgia è cattolica, ha studiato teologia, ha insegnato catechismo, ha fatto parte dell’Azione Cattolica.

Non parla della Chiesa da fuori, da atea o laicista. Parla da credente che ha capito come il sistema religioso cattolico abbia usato la figura di Maria per costruire un modello di donna utile al mantenimento del potere maschile.

Il meccanismo che Murgia smonta in Ave Mary è quello del debito spirituale permanente.

Le donne, secondo la teologia popolare che ha governato per secoli l’educazione cattolica, sono figlie di Eva: portatrici della colpa originale, responsabili della mortalità dell’umanità, condannate al dolore del parto come castigo cosmico.

Maria di Nazareth è il contraltare: madre del salvatore, vergine e devota, figura di subordinazione totale e sacrificio assoluto. Il modello che la Chiesa ha offerto alle donne attraverso questi due archetipi è quello dell’oblatività come destino: dare, servire, accettare, tacere.

La critica di Murgia è tanto più efficace perché non ha una matrice atea. Riconosce in Maria una figura molto più sovversiva di quella che la teologia ufficiale ha consegnato alla storia: una donna che ha detto sì a qualcosa di impossibile non per obbedienza ma per scelta consapevole, nei tempi e nei modi che ha deciso, a condizioni stabilite da lei.

Murgia non cita esplicitamente Levinas ma teologhe che l’hanno a riferimento, e fa propria la sua lezione. Quell’eccomi che Maria pronuncia davanti all’angelo dell’annunciazione poteva essere anche un no. Maria poteva scegliere se essere la madre di Cristo.

Quanta potenza di libertà abbiamo evitato di riconoscere, nascosta dalla rappresentazione di Maria usata per secoli come strumento di normalizzazione. In questo, Ave Mary fa parte di una tradizione di critica femminista del sacro che attraversa tutto il Novecento, Simone de Beauvoir, Luisa Muraro, ma vi aggiunge la specificità di chi conosce il sistema dall’interno, delle piccole sale parrocchiali, delle formazioni delle catechiste, dei rosari la mattina nelle chiese: e sa esattamente su cosa fare leva.

La risonanza di questo libro non è diminuita con gli anni. Anzi, nel contesto italiano contemporaneo, con un governo che fa del proteggere le radici cristiane un argomento politico costitutivo e con il corpo delle donne tornato al centro del dibattito su aborto, gestazione per altri e famiglia naturale, la critica di Ave Mary fa ancora e molto attrito.

È il libro meno invecchiato di Murgia (il rischio di una pamphlettistica così ad horas e di un’esposizione pubblica che ha sconfinato con un pensiero live h24).

Ave Mary mostra come il sistema patriarcale riassorba le critiche più radicali usando contro di esse gli stessi strumenti linguistici che esse contestano.

Che la Meloni si faccia chiamare il presidente – portando avanti politiche reazionarie, puro backlash – rende evidente perché la critica linguistica non era affatto fuori fuoco.

La Sardegna come metodo

Michela Murgia è nata a Cabras, provincia di Oristano, nel 1972. È cresciuta in una Sardegna che lei stessa ha spesso descritto con le categorie del colonialismo: un’isola che ha subito secoli di dominazioni successive senza mai riuscire a scrollarsi di dosso lo sguardo degli altri su di sé.

In Viaggio in Sardegna (2008), scritto subito dopo il primo successo di Il mondo deve sapere, Murgia si occupa esplicitamente di questa questione: non vuole fare la guida turistica dell’isola pittoresca, vuole restituire una Sardegna che non si vede, quella che esiste al di là degli stereotipi rurali e dei cartelloni pubblicitari.

Ma la Sardegna in Murgia non è solo un tema: è un metodo. È il punto di osservazione a partire dal quale ha costruito la sua voce pubblica.

La periferia geografica e culturale, la condizione di chi proviene da un luogo colonizzato; anche qui una bell hooks formato pop, una possibilità di usare la categoria del margine anche per i fuorisede o ragazzine provinciali che non fanno l’università.

Le pratiche e le narrazioni del centro hanno sistematicamente sostituito quelle locali, rendendole al massimo esotiche.

Accabadora (2009) è il romanzo in cui questo sguardo si fa iconico, scientemente, strategicamente proverbiale.

La figura dell’accabadora, la donna che nella tradizione popolare sarda era chiamata a dare la morte pietosa a chi non poteva più vivere, è un dispositivo narrativo efficacissimo per pensare al di là delle categorie giuridiche e morali ordinarie.

La morte non è solo un fatto biologico: è un evento relazionale, comunitario, regolato da norme tacite che nessuna legge scritta ha mai potuto sostituire completamente. Antigone e Creonte per principianti.

La filotza, il bambino che una famiglia in difficoltà consegna a un’altra famiglia che lo alleva come figlio, è un sistema di affiliazione basato sulla necessità e sulla scelta, non sul sangue.

In Sardegna, ci insegna Murgia, esistevano già prima che qualcuno li nominasse molti dei legami che oggi dobbiamo inventarci parole nuove per descrivere.

Accabadora è il libro di Murgia più tradotto all’estero, quaranta delle settanta edizioni straniere della sua opera.

Dall’esterno sembra un romanzo regionalistico, ma dall’interno funziona come lente di ingrandimento su questioni che riguardano tutti: il diritto alla morte, le forme della famiglia, il peso della tradizione.

La sardità di Murgia è stata un elemento costitutivo della sua scrittura anche in un senso più sottile.

Provenire da un’identità in frantumi, da una cultura permeabile e contagiabile che ha assorbito per secoli le sovrastrutture dei dominatori senza mai smettere di resistere, ha dato a Murgia una sensibilità particolare per tutte le forme di identità marginale.

L’indipendentismo è stata la sua casa politica di resistenza al tempo in cui il berlusconismo faceva di Porto Cervo una forma di neocolonialismo sardo.

Il suo interesse per le questioni queer, per le famiglie non tradizionali, per i corpi che non rientrano nelle categorie ufficiali, si è sviluppato in parallelo con la riflessione sull’identità sarda: entrambe le questioni riguardano il diritto di esistere senza dover giustificare la propria esistenza secondo le categorie di chi detiene il potere di nominare.

Anche nell’ultimo testo che è ora in libreria, Lezioni sull’odio, questa sardità è recuperata in senso prettamente gramsciano. La possibilità di accedere ad altre lingue ci consente la pratica femminista di nominare meglio ciò che una lingua diventata di plastica come l’italiano mediatico ha reso tabù.

La proposta pratica di Murgia si chiama frastimu — la maledizione sarda, che non distingue, a differenza dell’italiano, tra maledizione rivolta all’uomo e bestemmia rivolta a Dio.

Il frastimu è presentato come una grammatica codificata e trasmessa per via familiare, un “grimorio” — repertorio di formule magiche — che permette di organizzare l’odio senza né negarlo né trasformarlo in violenza fisica

La nonna che alla nipote ritardataria augura di essere divorata lentamente da un formicaio, il padre che augura al figlio ferito di comportarsi “come a Bosa”: Murgia mostra come le maledizioni sarde abbiano una struttura semantica complessa.

Non si riferiscono all’intenzione letterale ma veicolano un insegnamento, una trasmissione di memoria, una dichiarazione di empatia paradossale.

“Sa spramma ti pighidi” detto al figlio che urla senza ragione significa: ho vissuto un terrore pari a quello della più grande catastrofe, e vorrei che tu lo provassi per capire cosa ho passato ad aspettarti.

Il frastimu non recide la relazione: al contrario, la certifica. Si maledice solo chi è abbastanza intimo da meritare l’investimento emotivo. La maledizione è, in questo senso, un atto di prossimità. Per gli estranei c’è il vaffanculo, congedo definitivo. Il frastimu è invece un certificato di intimità.

Ma la parte più nitida per intelligenza filosofica e più esemplare della teologia femminista di Murgia è il commento alla lettera di San Paolo ai Romani.

Il passo “se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare… ammasserai carboni ardenti sul suo capo” viene letto non come invito alla riconciliazione, ma come strategia raffinata di odio consapevole: compi il bene verso il nemico non perché smetta di essere tale, ma perché la vendetta appartiene a Dio, e il tuo comportamento mite fa accumulare su di lui i carboni della giustizia divina.

L’odio è compatibile con il bene, se si capisce che il fine non è la distruzione ma il ristabilimento dell’equilibrio.

La critica intellettuale popolare

A un certo punto Michela Murgia si autoimpone una forma di accelerazione, diventa oltre che molto famosa, molto presente. Accade intorno al 2017.

Da lì in poi è la voce pubblica antifascista militante per antonomasia: interviene con grande visibilità sul ritorno della destra, partecipa attivamente al dibattito sul linguaggio dell’odio, e inizia a costruire quella presenza sui social (soprattutto Twitter) che la rende un caso a sé nel panorama degli intellettuali italiani – capace di mobilitare, polarizzare, e soprattutto rispondere in tempo reale.

Il 2017 è anche l’anno in cui, insieme a Chiara Tagliaferri, Murgia lancia il podcast Morgana: storie di donne controcorrente, strane, pericolose, esagerate, stronze e a modo loro tutte diverse e difficili da collocare.

È il suo successo più clamoroso, per pubblico, e in termini di spostamento del discorso.

È il contributo più impattante sulla cultura italiana degli ultimi anni, non tanto per i singoli contenuti quanto per il gesto che compie: costruire sistematicamente un immaginario alternativo femminile.

Oggi non si può non compiere, è una mossa del cavallo che ha fatto e rifatto, in definitiva insegnato.

L’importanza innegabile di questo progetto va oltre il suo impatto quantitativo, pure notevole, il podcast raggiunge milioni di download, i libri vendono centinaia di migliaia di copie; l’importanza sta nel gesto politico che compie: dimostrare che storie di donne complesse, contraddittorie, urticanti possono interessare un pubblico vastissimo, che c’è una domanda che non si era ascoltata, per sordità o convenienza.

Ma per misurare davvero il peso dell’eredità di Murgia è necessario capire cosa significa un modello popolare di critica intellettuale, perché è lì che si concentra la scommessa più alta e più rischiosa della sua figura pubblica.

La critica intellettuale, nella tradizione europea e italiana, tende alla distinzione, a essere rivolta a un pubblico già formato o che almeno riconosca i codici di chi la fa. Murgia ha sempre rifiutato questa separazione.

Non per antintellettualismo, ma perché riteneva che la separazione tra sapere e vita quotidiana fosse essa stessa un fatto politico: uno strumento di esclusione che serve a mantenere certi discorsi lontani da certi corpi.

Occorreva essere ovunque.

Oggi ci manca molto Murgia proprio mentre vediamo come ovunque, nei media, arrivi un’ondata di fascismo pop. Murgia aveva intuito la tattica del fascismo bannoniano: allagare.

L’aveva capito e aveva provato a mettere a punto dispositivi, testuali, audio, video, live, social.

Non si trattava di abbassare il livello del discorso, come molti le hanno sempre rimproverato (quello certo è un rischio alto), ma alzare il livello dei luoghi in cui il discorso accade. Imparare almeno a tenersi a galla.

Questo ha significato esporsi a una critica sistematica da parte di chi custodisce i confini della cultura alta: troppo popolare, troppo semplice, troppo militante, troppo presente.

La stessa critica che si fa a qualsiasi intellettuale che scelga di uscire dal recinto della distinzione; il problema non è che lei fosse troppo presente, ma che gli altri fossero troppo assenti.

È chiara, dolorosa persino, la contraddizione che si è squadernata dopo la sua morte.

Senza il suo corpo, la comunità politica che si è riconosciuta in questo metodo, che è entrata nel discorso pubblico non ha trovato un’organizzazione editoriale, politica, sindacale, formale o informale, che sapesse continuare in modo efficace il lavoro quotidiano, persino sacrificale si direbbe, di Murgia.

Spesso si è bollato il popolo di Michela Murgia come un disordinato fandom, ma occorre, a distanza di tre anni dalla sua morte, riconoscere come Murgia avesse avvertito che c’era una comunità politica in cerca di forma.

Senza di lei, il rischio è che il desiderio collettivo e la generosità di questa comunità vengano assorbiti da un bisogno di consumo della politica che trasforma l’intellettuale in un’icona poco faconda e feconda piuttosto che in un metodo da praticare collettivamente.

Dare la vita

Nell’ultimo anno di vita, sapendo di avere poco tempo, Murgia ha scelto di usarlo con una precisione che fa impressione. Ha sposato Lorenzo Terenzi, dando forma giuridica a una relazione che già esisteva nella pratica.

Ha continuato a partecipare a eventi pubblici e a intervenire sui temi che le stavano a cuore, il conflitto in Palestina, il diritto alla migrazione, le derive autoritarie del governo Meloni.

Ha scritto e pubblicato Tre ciotole (2023), il suo ultimo libro di narrativa, scritto quando già sapeva di essere malata e sentiva la morte vicina. Ha lavorato a Dare la vita (2024), uscito postumo.

Dare la vita nasce come riflessione sulla gestazione per altri e diventa qualcosa di più ampio: un pamphlet sul corpo delle donne, sulla maternità come scelta e non come destino, sulla fedeltà come strumento di controllo patriarcale.

La fedeltà non è che l’arma con cui il binarismo patriarcale controlla la vita delle persone, specie di quelle che chiama donne, scrive Murgia.

Fa impressione la lucidità di questo testamento.

La sua idea di vita e di morte sono due fatti politici che dobbiamo tornare a discutere, al di là dell’impatto pubblico che la sua morte in diretta ha avuto. La malattia e la morte: vita e fine vita pubblica, esplicita, politica.

Ha nominato il cancro. Ha nominato la morte che si avvicinava. Ha nominato la paura e ha continuato a lavorare lo stesso.

Ha dato un nome alla sua famiglia queer e ha insistito perché quel nome fosse riconosciuto. Ha scelto quando morire, non il giorno biologico, ma il tipo di morte, e ha preteso che quella scelta fosse visibile.

Tutto questo è stato un atto politico nel senso più pieno del termine: una dimostrazione pratica che i corpi, anche i corpi malati, anche i corpi al limite, hanno diritto alla visibilità e alla voce.

Che la malattia non è un fatto privato ma una questione politica, perché riguarda la sanità pubblica, i diritti delle cure, la libertà di disporre del proprio corpo fino alla fine.

Che la morte non è un fatto tecnico ma un atto relazionale, che riguarda la comunità oltre che l’individuo.

Se da un punto di vista filosofico, la sua riflessione può essere stata disomogenea, spesso frammentaria e sbrigativa, da un punto di vista esistenziale, i temi che ha portato nella dimensione pubblica sono di un’altezza che non può essere derubricata a testimonialità.

Ecco la tensione irrisolta al centro dell’eredità di Murgia, che lei stessa aveva riconosciuto e nominato con la consueta franchezza. Una tensione che riguarda il rapporto tra la singola figura pubblica e le strutture collettive che dovrebbero sostenerla, o che lei, in loro assenza, aveva finito per sostituire.

In Italia, i corpi intermedi, i partiti, i sindacati, le associazioni, le organizzazioni culturali con radicamento territoriale, sono in una crisi storicizzata. Dove dobbiamo discutere di vita o di morte, di malattia e di abuso, di corpi che desiderano e di corpi che hanno bisogno di cure?

Lo spazio tra l’individuo e le istituzioni si è svuotato progressivamente, lasciando un vuoto che nei momenti di conflitto sociale tende a essere riempito da figure singole: attivisti/e carismatici/che, giornalisti/e polemisti/e che ascrivono a sé una responsabilità che sarebbe di strutture collettive.

Murgia era consapevole di poter essere anche solo una di queste figure (come fare l’intellettuale di sinistra se dall’altra parte del campo ci sono Capezzone o Cerno?) e sapeva bene cosa questo comportava: doversi prendere la responsabilità individuale di lotte, spesso di conflitti ermeneutici, che avrebbero dovuto essere portati avanti insieme.

Non per animare scontri frontali, ma per dialettica. Chiunque l’abbia conosciuta, sa quanto amava disquisire, discutere, controbattere.

Se la parabola cristologica della sua biografia la fa assomigliare a un modello di intellettuale pubblico post-pasoliniano, diversamente da Pasolini si è fatta carico della risposta a una crisi della dimensione politica. Pasolini parlava di mutazione antropologica, di fascismo del capitalismo.

Murgia ha a che fare con la crisi epistemica, con lo sfaldamento delle comunità che discutono di valori. Ha pensato maternamente di non immaginare un modo per scendere dalla croce dello scandalo intellettuale senza tradire le persone che a quella postura si erano affidate.

Con un’irriverenza al limite della blasfemia, si è pensata come Madonna nell’ambito pubblico, donna che non la smette di dire la sua, Madonna sulla croce.

Prenderla sul serio

Allora cosa significa, concretamente, raccogliere l’eredità di Michela Murgia? Non commemorarla: questo è già avvenuto, continuerà ad avvenire. Non riprodurre i suoi argomenti, non santificarla.

Significa, innanzitutto, prendere sul serio il metodo. Praticare la specializzazione nel metodo invece che nel merito: imparare a stare nelle guerre culturali complicate, ambendo e richiedendo accessibilità.

Per fare questo andrebbe riconosciuto il limite della sua esposizione, e supplire, costruire quegli spazi permanenti di confronto e organizzazione che Murgia da sola non poteva costruire.

Non perché non lo volesse: ci ha provato in vari modi, dal progetto culturale Lìberos in Sardegna alle reti di attivismo politico che si stringevano intorno alle sue campagne. In assenza di questa manutenzione, accade quello che anche Murgia aveva previsto e temuto: si creano eccezioni e personalismi invece di modelli politici.

In Ave Mary, in uno dei passaggi più citati del libro, Murgia scriveva: Da questa storia falsa non esce nessuno se non ci decidiamo a uscirne insieme. È una frase che vale come epitaffio non retorico, come programma politico, come sfida alle generazioni che vengono dopo.

La storia falsa è quella che assegna alle donne il debito spirituale e il silenzio come destino. Ma per estensione, e Murgia ne era consapevole, è la storia falsa del fascismo come metodo che si insinua nel linguaggio quotidiano, la storia falsa della famiglia di sangue come unica forma di amore legittima, la storia falsa che separa vita privata e militanza politica.

Uscire da questa storia falsa richiede, prima di tutto, riconoscerla. La capacità di riconoscimento, di vedere le strutture di potere culturale, linguistico, dove si presentano come naturali, di nominare ciò che non vuole essere nominato, di fare domande dove si pretende che le risposte siano già date.

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L’appuntamento a Roma - Martedì 8 aprile

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