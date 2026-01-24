Appunti - di Stefano Feltri

AleBoSS
7d

Vorrei solo fare i complimenti per il bel articolo. Da papà (anche se i miei figli sono più piccoli), da appassionato di serie tv e da più o meno tuo coetaneo ho molto apprezzato.

Gabriella Longu
6d

Non ho visto questa serie, ma ho visto sia true detective e homeland e le ho apprezzate. Così come ho particolarmente apprezzato lo stile e il contenuto di questo bell’articolo e,nel leggerlo, ho anche pensato che questa figlia ha senz’altro un padre presente e intelligente. Riuscire a trovare un appuntamento da condividere, nonché spunti di dibattiti per vivere sia il quotidiano che una relazione di padre e figlia, trovo sia meritevole di plauso. È sempre difficile trovare connessioni con i giovani e cercare di capire il loro mondo e modo di approcciarsi alla vita. Quindi complimenti!!!

