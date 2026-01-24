Manlio Graziano ha scritto un lungo saggio che uscirà nei prossimi giorni in inglese, questo è un estratto che prova a interpretare quello che stanno facendo gli Stati Uniti di Donald Trump.

Quanto segue è tratto da un corto saggio che presenta l’ipotesi (insistiamo: l’ipotesi) che gli Stati Uniti abbiano una vera strategia per le relazioni internazionali.

Il documento della National Security Strategy, pubblicato il 4 dicembre 2025, non solo non aiuta a capire ma confonde ulteriormente le idee.

Mettendo invece insieme una serie di decisioni prese dall’amministrazione Trump, in particolare l’attacco al Venezuela e le minacce alla Groenlandia, sembrerebbe potersi intravedere una certa traccia di coerenza.

Sembrerebbe che gli Stati Uniti stiano tentando di giocare un’ultima carta per sottrarsi al loro declino relativo, in corso da decenni: fare leva sulle loro residue prerogative per minacciare il resto del mondo e metterlo al passo.

Questa ipotetica strategia punterebbe ad appaltare la difesa degli interessi americani ai paesi asiatici ed europei, mettendoli al tempo stesso gli uni contro gli altri. In questa prospettiva, lo smantellamento delle istituzioni multilaterali – la NATO in primo luogo – sarebbe non un fine, ma un mezzo.

Le mosse dell’amministrazione americana dall’inizio di gennaio fanno sorgere il dubbio che, dietro la spessa cappa di nebbia che avvolge le intenzioni di Washington, alimentata peraltro dallo stesso documento della National Security Strategy, vi possa essere in realtà una vera strategia.

La quale potrebbe consistere non nel dar vita a tre «pan-regioni» (comandate da Stati Uniti, Cina e Russia), ma nell’appaltare la difesa degli interessi strategici americani in Asia e in Europa ai cosiddetti «alleati», dopo e come conseguenza dello scompaginamento di tutte le carte. Vediamo come.