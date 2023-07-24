La vittoria di Giorgia Meloni (quasi) un anno dopo - con Franca Roncarolo

Ormai è passato quasi un anno dalla vittoria elettorale del 25 settembre 2022, quando la nuova destra è diventata maggioranza. E quindi è un momento per un primo bilancio.



Anche perché la morte di Silvio Berlusconi cambia gli equilibri nell’area del centrodestra e costringe, o costringerà, Giorgia Meloni a rendere esplicito il suo progetto politico: si accontenta di aver portato al governo il “polo escluso”, come lo chiamava Piero Ignazi in un suo libro da poco ristampato, o vuole evolvere un partito nato come di estrema destra in un progetto più ampio che ingloberà quel che resta di Forza Italia? E la Lega è in grado di reagire alla competizione interna nell’area? Per ora sembra di no.



Per parlare di politica sul serio, e con calma, è prezioso il volume appena pubblicato dal Mulino Svolta a destra?, con un punto interrogativo che esploreremo. E’ una raccolta di saggi curata da Itanes Italian National Election Studies, cioè un programma di ricerca promosso in origine dall’Istituto cattaneo che prova a spiegare la politica in modo scientifico, con numeri e analisi.





Ne parliamo con Franca Roncarolo, che ha curato il volume insieme a Cristiano Vezzoni. Franca Roncarolo insegna Comunicazione pubblica e Opinione pubblica e politiche europee presso l’università degli Studi di Torino.



La discussione continua sulla newsletter Appunti.







