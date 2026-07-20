Negli anni Ottanta, il Regno Unito imboccò alcune strade sbagliate. Il potere politico fu centralizzato, quello economico privatizzato, vaste aree del Paese furono deindustrializzate e non si sono ancora riprese. Molte persone hanno la sensazione di vivere ancora in una fase di declino e di non avere gli strumenti per invertire la rotta. Per questo cambieremo la politica, rendendola più collaborativa e più orientata alla soluzione dei problemi che alla ricerca del vantaggio di parte

Andy Burnham