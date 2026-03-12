Appunti - di Stefano Feltri

Guido
1h

Penso da giorni a quanto scritto. Come se mi si fosse letto nel pensiero. Sono da poco tornato dall'altopiano di Asiago, dai luoghi di Lussu e Rigoni Stern e tanti altri. Ho camminato probabilmente su quanto cresciuto e quanto rimasto sotto terra dei 50.000 soldati che non sono stati ritrovati, siano stati italiani e austroungarici. E mi sono messo a pensare al Sergente nella Neve, e non solo a quel libro ma a tutte le tematiche portate avanti dal grande vecchio sergente. Mi sono messo a pensare che loro hanno scritto per fissare sulle pagine le cose perché non potessero essere dimenticate. Ma quelle cose sono così vere, reali, distillate che - al netto della quantità di gente che legge in Italia e non solo - sono così scomode che devono essere dimenticate. Altrimenti il mondo virerebbe su altre strade. O peggio la vita di molti si ritroverebbe senza un senso. Quelle parole dovrebbero essere stampate sui cartelloni. Poi però mi domando quanto oggi, quanti oggi, invischiati in un mondo dis empatico, riuscirebbero solo per un attimo a capire quanto provarono quei giovani, nostri nonni e bisnonni. Mi domando quanto sanno i ventenni di quei ventenni. Ma se anche lo sanno, se riuscirebbero a provare qualcosa. ma non penso solo ai giovani. Io sono ancori più colpito dai settantenni, figli di quei soldati, o dai loro nipoti che, in massa, li hanno sotterrati - e con essi la loro memoria - sotto la montagna di soldi e di benessere che gli è arrivata addosso subito dopo. Primo Lavi capì che probabilmente anche la Shoah sarebbe stata dimenticata....( i morti della Shoah e le colpe dei carnefici). Comunque, basterebbe più Rigoni Stern e meno Tolkien....

Marinfaliero
1h

Mi sono ritrovato molto in quello che ha scritto.

Mio padre, classe 1936, condivideva spesso con me le sensazioni che aveva avuto da bambino.

Momenti tragici, come il suicidio di un ufficiale della RSI, o esaltanti come il ritorno di mio nonno dalla Russia.

Rifiutava il ricordo di una fame che non aveva mai patito ('avevamo orto e bestie') e questo dava ancora più credibilità al suo racconto, perché lo ha reso onesto anche quando sono diventato grande.

Ho sempre avuto la percezione che ritenesse depositari delle memorie più crude i soli maschi, che poi erano quelli che per lui dovevano conoscere la guerra e le sue sofferenze.

Negli anni mi ha fatto incontrare persone che avevano avuto le case occupate, altre che avevano portato in spalla il nonno durante la Ritirata, persino figli di fascisti e partigiani che erano stati nascosti in casa.

Ora ci sarei io ad avere la responsabilità di far conoscere questa guerra che ho conosciuto solo per tradizione orale, ma non sono così sicuro che qualcuno ne voglia far tesoro.

