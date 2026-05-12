La destra post-identitaria
La crisi della politica della cultura è crisi di governo, la stagione di Giorgia Meloni è al crepuscolo mentre si prepara quella di Marina Berlusconi e Luca Zaia
All’improvviso la comunicazione di Giorgia Meloni, così fredda e unidirezionale, dal palazzo assediato verso il pubblico sempre trattato un po’ come ostile, sembra invecchiata. Anche i video di Matteo Salvini, in teoria ancora il leader di una Lega che però vede più futuro in Zaia che nell’attuale segretario, sembrano ormai di un’altra epoca: è finita la stagione dei social amatoriali, della comunicazione grezza e disintermediata, della spontaneità. Questa è la stagione dei creator: il pubblico vuole contenuto, intrattenimento, non istantanee di vita vissuta senza filtri
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Per capire quello che sta succedendo nel centrodestra di governo, non bisogna partire dall’ultimo caso dei licenziamenti al ministero della cultura, ma da un video-podcast che si chiama Il Fienile: c’è l’ex presidente del Veneto Luca Zaia che intervista personaggi famosi.