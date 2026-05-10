Se dovesse emergere che Alberto Stasi è davvero innocente, un intero Paese dovrebbe chiedersi perché ha potuto consentire che un ragazzo a cui avevano ucciso la fidanzata venisse distrutto sui media e poi incarcerato per quasi un ventennio

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L’altra sera, scambiando messaggi con un collega e amico, ci è venuto il dubbio di essere tra i pochi che hanno letto le sentenze disponibili sul caso di Garlasco, l’omicidio di Chiara Poggi nel 2007.

Come ho spiegato in un precedente articolo, non è una vicenda che possiamo ignorare. Per la rilevanza che ha avuto e che ha. E perché, se dovesse emergere che Alberto Stasi è davvero innocente, un intero Paese dovrebbe chiedersi perché ha potuto consentire che un ragazzo a cui avevano ucciso la fidanzata venisse distrutto sui media e poi incarcerato per quasi un ventennio.

Se invece dovesse emergere che l’attuale inchiesta su Andrea Sempio è completamente infondata - e pare difficile - comunque sarebbe doveroso chiedersi perché le sentenze definitive non sono riuscite a stabilire una verità processuale stabile e condivisa.

Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, ho quindi preparato un dossier completo basato sulle sentenze dei processi a Stasi per ricostruire la vicenda processuale fin qui. E poi, in coda,la sintesi della nuova fase che ha come protagonista Andrea Sempio.

Fatemi sapere se lo trovate utile

Stefano Feltri