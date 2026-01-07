L’aspetto che colpisce di più è proprio questo: la sopravvivenza del chavismo senza Maduro. Anzi, per qualcuno si tratta della sopravvivenza del chavismo grazie alla caduta di Maduro, che era diventato l’emblema della corruzione, del malgoverno, dell’impresentabilità. Era diventato il volto, il frontman di un potere corrotto e oppressivo Estefano Tamburrini

L’attenzione si è già spostata sulla Groenlandia, perché Donald Trump ci costringe ad adeguarci alla sua capacità di mantenere l’attenzione soltanto per pochi minuti.

In parte è inevitabile: la possibile annessione dell’isola artica che è geograficamente nel continente americano ma sotto la sovranità della Danimarca sarebbe un atto ostile nei confronti dell’intera Unione europea e segnerebbe la fine della NATO.

Alcuni dei principali capi di governo europei - inclusa questa volta Giorgia Meloni - hanno firmato un comunicato che ribadisce la rilevanza della Groenlandia per la sicurezza europea e che la sicurezza dell’isola va garantita insieme alla NATO, agli Stati Uniti e nel rispetto della carta delle Nazioni Unite. Tradotto: senza un’annessione unilaterale da parte di Trump.

Ma il presidente americano sa perfettamente che prendersi la Groenlandia, come ha annunciato fin dall’inizio del mandato, è incompatibile tanto con la NATO quanto con l’ONU: è proprio per questo che la vuole.

Per dimostrare che il nuovo ordine mondiale si fonda sulla volontà assoluta degli Stati Uniti, almeno nella loro sfera di influenza, non più mediata da organizzazioni che servivano soltanto quando gli interessi americani o presunti tali erano in linea con quelli degli alleati.

Mentre pensano alla Groenlandia e alla fine della NATO, i leader europei non devono però distogliere lo sguardo dal Venezuela: perché il vero punto di fragilità dell’imperialismo trumpiano è che non funziona. E’ un bluff.