Complotto o colpo di Stato? - Cosa è successo davvero in Russia con i mercenari Wagner

Il 24 giugno 2023 la brigata di mercenari russi Wagner si è ribellata al Cremlino e ha iniziato una marcia su Mosca poi interrotta all’improvviso.



Per alcune ore, il potere di Vladimir Putin è sembrato vacillare. E di sicuro il presidente russo è uscito ammaccato dagli ultimi sviluppi.



Tutti cercano di capirci qualcosa, io ne ho parlato con Matteo Pugliese, analista militare e strategico che è stato più volte a raccontare il conflitto, che ha fonti e competenze per aiutarci a decodificare l’evento più misterioso dall’inizio dell’invasione del 24 febbraio 2022.



Matteo pugliese è autore di Kiev, occidente. Perché l’invasione russa ha rivoluzionato la guerra e gli equilibri in Europa (Ledizioni).



