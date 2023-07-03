Come pensa l'intelligenza artificiale? Con Nello Cristianini

L'intelligenza artificiale innescherà la nuova rivoluzione industriale? Porterà la specie umana all’estinzione? O è soltanto un’altra moda destinata a durare poco, come il Metaverso?



Non è facile trovare le risposte, perché la discussione sull’intelligenza artificiale intreccia computer science, economia, finanza, geopolitica. Ma anche profonde questioni filosofiche alle quali è difficile dare una risposta netta: cos’è la verità? Dov’è la differenza tra un essere umano e una macchina? Nel modo di pensare? Nei valori che stanno dietro quei pensieri?



E poiché la nostra vita già prevede una fusione quasi completa tra esseri umani e macchine, basti pensare al rapporto simbiotico che abbiamo con il nostro smartphone, cosa può succedere adesso che la tecnologia passa dalla fornitura di servizi all’elaborazione di contenuti e di pensieri che sono o almeno sembrano autonomi?



Di tutte le cose che ho letto in questi mesi, la più illuminante è stata il libro La Scorciatoia - come le macchine sono diventate intelligenti senza pensare in modo umano pubblicato dal Mulino.





Già il sottotitolo è notevole: l’intelligenza artificiale non per forza deve essere uguale a quella umana. L’autore è Nello Cristianini, professore di intelligenza artificiale all’università di Bath, nel Regno Unito.



