Appunti - di Stefano Feltri

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Stefano D'Amico
3h

."...contenuti personalizzati a ciascun utente allo scopo di tenerlo incollato allo schermo... ogni secondo della sua attenzione..." Esattamente come mi succede con Appunti. Articoli, interviste, video e passo ore davanti allo schermo. Meno male che sono in pensione. Eheheh almeno non si rimbecilisce.

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Maurizio Pugno
2h

Complimenti, ottime argomentazioni! Purtroppo (come ho già scritto in altra occasione) gli studi scientifici non stanno allo stesso passo della sentenza del tribunale californiano. Infatti, alcuni ricercatori sostengono, su autorevoli riviste, che non esistono prove scientifiche sul danno dei social media alla salute mentale. Questa idea è spesso ripresa dai giornali e in rete, dando così credito a quanto ha detto Zuckerberg per discolparsi ("se le persone non si sentono a proprio agio, perché dovrebbero continuare a usare il prodotto?") Ma le prove scientifiche ci sono, come faccio vedere in mauriziopugno.substack.com

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Assolutamente, procediamo.

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