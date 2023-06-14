CHE FINE FARA' IL PD DI ELLY SCHLEIN - con David Allegranti - (episodio zero)

I giornali parlano così tanto delle vicende interne al Partito democratico che anche il lettore più motivato finisce per sentirsi sommerso dal flusso di informazione, non sempre rilevante, e saltare in blocco quelle pagine e quegli articoli.



Eppure lo stato di salute del Pd, primo partito oggi di opposizione e sempre al governo nell'ultimo decennio, è cruciale per capire in che direzione va la democrazia italiana.



Ora che ha una nuova segretaria Elly Schlein, le questioni lasciate in sospeso tanto a lungo dovranno essere affrontate, a cominciare dal rapporto con l'eredità di Matteo Renzi e con i Cinque stelle.



Ne discuto con David Allegranti, uno dei più bravi giornalisti politici in circolazione, che ha indagato il Partito democratico nel suo nuovo libro appena uscito Quale Pd - Viaggio nel partito di Elly Schlein (Laterza).



Questa è una puntata zero di Appunti, realizzata grazie alla infinita pazienza di David, per le prossime i problemi tecnici verranno risolti e la qualità dell'audio sarà migliore.



