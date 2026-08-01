Ceuta e il fallimento dell’UE
Non mostrando solidarietà a uno Stato membro sotto pressione, l’UE incoraggia il Marocco e altri Paesi a continuare a usare le migrazioni come strumento di coercizione
Bruxelles dovrebbe chiarire che qualsiasi ricorso alle migrazioni come forma di ricatto produrrà conseguenze europee, non soltanto spagnole. Circa due terzi delle esportazioni marocchine sono dirette verso l’UE, che rappresenta anche la principale fonte di investimenti esteri per il paese. Bruxelles dovrebbe inoltre essere pronta a sospendere i negoziati per un rafforzamento complessivo del partenariato con Rabat
Carla Hobbs