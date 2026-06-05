Appunti - di Stefano Feltri

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Trascrizione

Video Podcast - Medio Oriente, il caos come strategia

L’appuntamento settimanale con le analisi di Manlio Graziano. Ogni martedì la diretta con le vostre domande sul mondo in crisi
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Stefano Feltri, Manlio Graziano, e Greta Cristini
giu 05, 2026

L’appuntamento di Appunti di Geopolitica è in diretta ogni martedì alle 17.30, con Manlio Graziano, analista geopolitico e direttore del Centro Spykman, per decodificare la crisi continua nella quale siamo immersi.

Subito dopo, ecco il video per il pubblico di Appunti.

In questa puntata possiamo contare sul contributo di Greta Cristini, analista geopolitica e repoter, tra i volti più noti dell’analisi geopolitica in tv, e curatrice su Substack della newsletter Extrema Ratio.

In questo episodio:

  • Iran – Donald Trump cerca una via d’uscita dalla crisi con Teheran, ma l’Iran si sente in posizione di forza. Ogni volta che sembra avvicinarsi un’intesa, falchi repubblicani o Israele alzano la posta e rendono più difficile chiudere il conflitto in modo dignitoso per Washington.

  • Netanyahu – Benjamin Netanyahu segue una propria agenda, non sempre coincidente con quella americana. La guerra in Libano gli serve a mantenere aperto il fronte militare e a ostacolare un accordo più ampio tra Stati Uniti e Iran.

  • Libano – Israele applica nel sud del Libano una tattica simile a quella usata a Gaza: bombardamenti sui villaggi sciiti, evacuazione della popolazione e costruzione di una zona cuscinetto. Il rischio è che il disarmo di Hezbollah passi attraverso una nuova guerra civile libanese.

  • Hezbollah – Hezbollah non è solo una milizia filo-iraniana, ma anche il principale partito della comunità sciita e un attore nazionale libanese. Trattare il futuro del Libano senza coinvolgerlo rende fragile qualunque cessate il fuoco.

  • Israele – La vera vulnerabilità israeliana è interna: consenso ancora possibile per Netanyahu, opposizione divisa, esercito sotto stress, riservisti logorati e conflitto aperto sulla leva degli ultraortodossi. La guerra esterna può trasformarsi in crisi civile interna.

  • Turchia – Ankara emerge come possibile nuovo nemico strategico nella narrativa israeliana, dopo l’Iran. Ma i canali con Israele non sono del tutto chiusi e la Turchia resta un attore troppo centrale, anche per Nato ed Europa, per essere trattata come un avversario qualunque.

  • Unifil – La missione Onu in Libano appare ormai svuotata: può mediare solo se le parti vogliono parlarsi. Se Israele e Hezbollah scelgono la guerra, i caschi blu non hanno né mandato né forza per incidere.

  • Metodo – L’analisi geopolitica deve tenere insieme l’albero e la foresta: il lavoro sul campo serve a capire il mosaico locale, ma senza una cornice più ampia si rischia di perdersi nel dettaglio. Solo collegando micro e macro si capisce il Medio Oriente.

  • Polarizzazione – Su Gaza e Israele il pubblico chiede spesso di schierarsi, ma l’analisi non coincide con la presa di posizione. Il compito è restituire complessità, anche quando questo scontenta chi cerca solo conferme.

  • Prossimi segnali – Le variabili da seguire sono la tenuta apparente del cessate il fuoco, Hormuz, la politica interna israeliana, le elezioni americane e israeliane, e soprattutto le conseguenze economiche: energia, voli, bollette e instabilità sociale possono cambiare il quadro più della diplomazia.

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La Summer School di Analisi Geopolitica

Con Manlio Graziano, Stefano Feltri, Mariam Qureshi e lo Spykman Center

La geopolitica è ovunque, ma spesso viene usata come una parola vaga per spiegare tutto e il contrario di tutto.

La Summer School di analisi geopolitica nasce per fare il contrario: imparare a leggere i fatti internazionali con metodo, ordine e strumenti analitici.

Il percorso è organizzato con lo Spykman Center e con la partecipazione di Manlio Graziano e Stefano Feltri.

L’obiettivo è introdurre studenti, giovani ricercatori e lettori interessati a un metodo di analisi che parte dai fatti, li colloca nel loro contesto storico, politico e geografico, e li dispone in un ordine utile a capire meglio come funziona il mondo.

Non si tratta di prevedere il futuro, né di applicare formule rigide agli eventi internazionali. Si tratta piuttosto di imparare a distinguere i dati rilevanti dal rumore, a riconoscere le forze strutturali dietro le crisi e a costruire analisi leggibili, documentate e coerenti.

La Summer School

La Summer School offre un’introduzione al metodo dello Spykman Center: un’analisi equilibrata degli eventi mondiali attraverso gli strumenti della geopolitica, con i dati di fatto al centro dell’indagine.

Durante il percorso, i partecipanti lavoreranno su casi concreti e impareranno a organizzare informazioni, fonti e variabili strategiche in una forma utile per produrre analisi di qualità.

La Summer School è pensata come primo livello di formazione: un ingresso nel metodo, nel linguaggio e nelle domande fondamentali dell’analisi geopolitica.

Il Tutoring Program

Alla Summer School seguirà un Tutoring Program più approfondito e personalizzato, che si svolgerà in parallelo con i semestri universitari.

Il programma prevede lezioni settimanali e un carico di lavoro limitato, così da permettere agli studenti di migliorare le proprie competenze senza essere sovraccaricati durante l’anno accademico.

L’obiettivo è imparare a produrre analisi geopolitiche rigorose, ben strutturate e leggibili.

I partecipanti più motivati saranno invitati a presentare una traccia per una possibile analisi. L’accesso al secondo livello del Tutoring Program sarà selettivo e dipenderà dalla qualità della proposta, dalla motivazione e dalla partecipazione dimostrata durante il percorso.

Chi sarà selezionato riceverà un tutoraggio individuale per sviluppare ulteriormente le proprie competenze e trasformare la traccia iniziale in un lavoro più compiuto.

Costi

Prezzo standard della Summer School: 250 euro

Prezzo ridotto: 200 euro

Il prezzo ridotto è disponibile per studenti universitari, dottorandi e abbonati ad Appunti.

Borse di studio

È previsto un numero limitato di borse di studio.

Ad alcuni partecipanti selezionati potrà essere richiesto soltanto un contributo minimo di impegno di 25 euro, necessario a confermare il posto nella Summer School.

Altri partecipanti potranno ricevere un sostegno parziale, in base alla loro situazione specifica e alla disponibilità di fondi.

Chi intende richiedere un sostegno economico deve inviare un curriculum e una breve lettera di motivazione, spiegando l’interesse per la Summer School e le ragioni della richiesta.

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