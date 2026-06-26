Video Podcast - L'Italia e le guerre della NATO

L’appuntamento di Appunti di Geopolitica, con Manlio Graziano, analista geopolitico e direttore del Centro Spykman, per decodificare la crisi continua nella quale siamo immersi. Con noi c’è Rita Borriello, analista geopolitica del centro Spykman.
In questo episodio:
Italia: Il caso Meloni-Trump mostra i limiti strutturali dell’Italia: può rivendicare lealtà alla Nato o marginalità operativa, ma il suo spazio d’azione resta quello di una potenza intermedia.
Trump: La guerra con l’Iran pesa sulla sua popolarità più per gli effetti interni, benzina, inflazione, instabilità, che per valutazioni morali o strategiche degli elettori americani.
Israele: Netanyahu esce indebolito dall’eventuale riapertura del negoziato tra Stati Uniti e Iran, ma l’opinione pubblica israeliana resta largamente favorevole alla linea di guerra.
Populismo: Mamdani, Burnham e Mélenchon non rappresentano una vera alternativa alla destra radicale: promettono soluzioni costose e irrealizzabili, finendo per rafforzare i populisti nazionalisti.
Cina: Pechino cerca stabilità nel Golfo perché dipende dall’energia che passa da Hormuz, ma il suo peso crescente la trascina dentro crisi da cui vorrebbe restare fuori.
Europa: I rapporti con la Cina sono resi ingestibili da interessi divergenti anche dentro gli stessi settori industriali: protezione, importazioni e accesso al mercato cinese spingono in direzioni opposte.
Russia: Le petroliere fantasma non decidono la guerra, ma l’economia russa appare sempre più fragile. Il rischio è che Putin reagisca all’indebolimento con nuove escalation.
Ucraina: Zelensky deve gestire non solo il fronte militare ma anche pressioni interne nazionaliste, che complicano i rapporti con la Polonia e con l’Europa.
Hormuz: Lo stretto è insieme chokepoint energetico e possibile arma geopolitica. Cambiarne lo status avrebbe effetti a catena su Malacca, Mar Nero e rotte globali.
I veri costi della Brexit
Oggi la questione non è se la Brexit sia stata costosa. È piuttosto quanta parte di quel costo la Gran Bretagna è ancora disposta a sopportare in nome di un’autonomia regolatoria che spesso ha scelto di non usare, e di una sovranità che non ha prodotto il cambiamento che molti elettori britannici si aspettavano nel giugno 2016
Rapporti di forza
Se la minaccia dell’olocausto nucleare diventa uno strumento da sbandierare a ogni accenno di resistenza da parte del nemico, non si capisce come la corsa di tutti a dotarsi di una force de frappe alla francese o alla nord-coreana possa essere fermata o anche solo rallentata
Appunti di Geopolitica
Il ritorno di Tony Blair
Così come la Brexit non era la risposta alle sfide della Gran Bretagna nel 2016, invertirla non è la risposta alla situazione, molto peggiore, in cui il paese si trova nel 2026. Il nostro rapporto con l’Europa dovrebbe essere parte di una strategia complessiva per il futuro della Gran Bretagna, e quella strategia non comincia dall’Europa, ma da qui, da casa nostra.
Best of Appunti - Tutte le invenzioni dell’Occidente
Questa ossessione dei «valori universali» di cui noi, fortunati e privilegiati, avremmo la chiave solleva un’altra domanda di cui però non troviamo risposta: a partire da quale momento dei valori che mutano così profondamente da una generazione all’altra possono pretendere all’universalità? Pensiamo solo al «valore» che ha fatto battere d’orgoglio il cu…
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Oggi, i tempi della politica cinese sono accelerati dalla necessità di mantenere insieme un Paese ancora profondamente diviso di fronte all’accumularsi delle sfide legate allo shift of power tra le grandi potenze. La politica americana sembra invece essere entrata in una fase in cui dichiarazioni, insulti, promesse, minacce e guerre si susseguono non pi…
Perché i mercati vanno troppo bene in un mondo impazzito
E’ una specie di moto perpetuo della disuguaglianza che si autoalimenta. Fino a quando è difficile dirlo. L’unica certezza è che quando il meccanismo si incepperà, lo Stato dovrà intervenire a spese dei contribuenti per salvare i pensionandi a rischio povertà e le prospettive delle aziende quotate. Questa consapevolezza spinge oggi a investire in intelligenza artificiale e data center senza curarsi poi troppo dei rischi