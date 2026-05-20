Video Podcast - I limiti del G2 Trump-Xi

G2 – Il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping non produce una nuova governance mondiale: mostra piuttosto una Cina che sfrutta il caos americano e Stati Uniti incapaci di definire una linea coerente.

Russia – L’idea di un’alleanza paritaria tra Cina e Russia è fuorviante. Mosca è sempre più dipendente da Pechino e la guerra in Ucraina ha ridotto drasticamente le sue carte.