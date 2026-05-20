Appunti - di Stefano Feltri

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Video Podcast - I limiti del G2 Trump-Xi

L’appuntamento settimanale con le analisi di Manlio Graziano. Ogni martedì la diretta con le vostre domande sul mondo in crisi
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Stefano Feltri
mag 20, 2026

L’appuntamento di Appunti di Geopolitica è in diretta ogni martedì alle 17.30, con Manlio Graziano, analista geopolitico e direttore del Centro Spykman, per decodificare la crisi continua nella quale siamo immersi.

Subito dopo, ecco il video per il pubblico di Appunti.

Con l’aiuto di Giulia Shaughnessy, analista e operations manager del Centro Spykman, ogni settimana cercheremo di rispondere alle domande che tutti ci facciamo. Questa settimana partecipa anche l’analista Rita Borriello.

In questo episodio:

  • G2 – Il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping non produce una nuova governance mondiale: mostra piuttosto una Cina che sfrutta il caos americano e Stati Uniti incapaci di definire una linea coerente.

  • Taiwan – Pechino riporta Taiwan al centro senza bisogno di minacciare subito un attacco. Il silenzio americano diventa già un avanzamento politico: l’ambiguità strategica di Washington appare sempre più svuotata.

  • Cina – La prevedibilità cinese diventa un vantaggio comparato. In un mondo in cui gli Stati Uniti cambiano posizione di continuo, Pechino appare l’attore con cui almeno si può negoziare.

  • Russia – L’idea di un’alleanza paritaria tra Cina e Russia è fuorviante. Mosca è sempre più dipendente da Pechino e la guerra in Ucraina ha ridotto drasticamente le sue carte.

  • Europa – L’Unione europea cerca una linea più dura sulla Cina, ma resta divisa tra paesi che temono la concorrenza industriale e paesi che vogliono attrarre investimenti cinesi.

  • Nato – La Nato resta in piedi solo se l’articolo 5 è credibile. Se gli Stati Uniti fanno capire che non difenderebbero davvero un alleato, l’Alleanza diventa un guscio vuoto.

  • Terrorismo – Gaza e Iran non hanno riattivato il terrorismo islamista globale come molti temevano. La dinamica dominante appare oggi più nazionalista che religiosa.

  • Groenlandia – L’interesse per la Groenlandia riguarda rotte artiche, posizione strategica e terre rare. Con Hormuz instabile, ogni rotta alternativa diventa più rilevante.

  • Diplomazia – Iran e Ucraina dovranno comunque passare da soluzioni diplomatiche, ma la diplomazia è sempre più improvvisata, affidata a mediatori contingenti e non a istituzioni solide.

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