Dalla sua elezione nel 2016, l’amministrazione Trump si è distinta per il suo rapporto disinvolto con la verità.

Dalla famosa spiegazione in termini di “fatti alternativi” che l’allora consulente di Trump, Kellyane Conway, invocò nel gennaio del 2017 per insistere sulla maggiore presenza di folla alla cerimonia del giuramento di Trump rispetto a quella presente per Barack Obama, contro ogni evidenza percettiva che mostrava il contrario, all’assalto al Campidoglio il 6 gennaio 2021 in nome di misteriosi brogli elettorali mai provati da nessuna indagine, ai rally elettorali e post-elettorali sull’invasione degli USA da parte di più di venticinque milioni di migranti pericolosi, la maggior parte provenienti da prigioni e da ospedali psichiatrici (un numero neanche lontano dalla realtà), Trump ci ha abituati a una retorica distante dal vero, non provata dai fatti, che gli permette di costruire una narrazione alternativa della realtà e di imporre il suo volere contro ogni evidenza.

Che il potere abbia sempre, o almeno molto spesso, mentito non è una novità: le menzogne di capi di Stato come G.W. Bush e Tony Blair sulla seconda guerra in Iraq, le menzogne dell’ex-presidente francese Nicolas Sarkozy sui suoi rapporti con la Libia, quelle di Putin sulla “denazificazione” dell’Ucraina non sono che pochi esempi che qualsiasi regime, democratico o autoritario, sa come aggiustare la realtà ai propri fini.

Ma nella menzogna di Stato c’è spesso una coerenza, o almeno una strategia.

I Paesi al mondo che ha meglio sviluppato l’arte della propaganda, ossia della menzogna di Stato volta a convertire i sudditi a un pensiero unico, sono la Germania nazista e l’Unione Sovietica: Dysinformatia è una parola inventata nel 1923 per nominare un’agenzia di Stalin dedicata proprio alla propaganda.

La propaganda russa è estremamente sistematica, si basa su tattiche “scientifiche” (come la Maskirovka, tattica di saturazione informazionale, l’indottrinamento scolastico, la diversione, l’infiltrazione tra i nemici, il gaslighting, la manipolazione).

Per Joseph Goebbels, il Machiavelli della propaganda nazista, le menzogne di Stato dovevano essere coerenti, ripetute fino alla nausea, e il ruolo dei servizi segreti era fondamentale per informare il potere centrale dei sentimenti della popolazione.

Tutto l’apparato di propaganda nazista era organizzato dall’alto.

Ora, Trump, come al solito, spiazza. Usa le menzogne di Stato, come l’oscena menzogna ripetuta da lui stesso, dal suo vice-presidente J.D. Vance e dalla sua segretaria per la sicurezza nazionale, Kristi Noem sull’omicidio a sangue freddo di una donna di trentasette anni a Minneapolis mercoledì scorso da parte di un agente dell’ICE (Immigration and Custom Enforcement), accusandola di essere una “terrorista domestica” e di avere attaccato i militari pure davanti alla prova contraria evidente di un video.

Ma non esita ad usare le bullshit, ossia superficiali e imprecise stronzate, come quella del paracetamolo che causa l’autismo o degli immigrati che mangiano cani e gatti.

O a fregarsene completamente della verità e della legittimazione che essa comporta, quando giustifica l’invasione di un paese straniero con dieci motivazioni differenti e in contraddizione tra di loro.

Trump ha eliminato la verità, non perché le sue bugie nascondano qualcosa, ma perché ha sostituito la forza, la sottomissione e la richiesta di lealtà MAGA a qualsiasi forma di realtà.

I cittadini americani che ripeteranno lobotomizzati che Renée Nicole Good era una terrorista domestica sono i suoi cittadini, gli altri sono pericolosi sovversivi da combattere.

La volontà di potenza

Winston Smith, protagonista del romanzo distopico di Orwell, 1984, è obbligato sotto tortura a dire che 2+2=5.

Ovviamente al regime orwelliano non importa nulla di questa menzogna, non importa nulla di negare la verità dell’aritmetica: ma se qualcuno arriva a dire che 2+2=5, allora è completamente sottomesso.

Il regime vuole mostrare che la verità è semplicemente ciò che il regime dice essere la verità: è volontà di potenza, per dirla con Nietzsche. Dove la verità è solo questo, nessun fact-checking ha più alcuna importanza.

La verità è una nozione complessa e in parte obsoleta.

Chi oggi può dire con certezza di sapere la verità? È un risultato provvisorio, una tappa in un processo in continua evoluzione, un valore a cui tendere, mai un risultato. Ma la democrazia non può sopravvivere senza verità.

Perché la democrazia è un dialogo, e il dialogo, come diceva Socrate, è l’unico modo di tendere verso la verità.

Voltaire diceva che coloro che possono farti credere a delle assurdità, possono farti commettere delle atrocità. Benvenuti nel mondo assurdo e atroce di Donald Trump.

