Appunti - di Stefano Feltri

silvana perugini
Jan 9

molto interessante l'articolo una cosa mi ha fatto pensare che una volta le tecniche propagandistiche erano solo della politica piu o meno dittatoriale.oggi quelle tecniche sono diventate consustanziali con la pubblicita a ed il nostro vivere è+ asuefatto a un bombardamento di immagini e concetti anche discordanti per cui tramp avendo dimestichezza coi medfia lo sa bene che non è piu necessario essere coerente come d'altronde anche il nostro premier! la prpaganda da lla politica è passata alla pubblicità ed ora è tornata prepotentemente alla politica ma si è estesa anche alle democrazie?

Davide
Jan 11

Grazie!

Questo articolo andrebbe riproposto almeno una volta alla settimana!

La consapevolezza della manipolazione, dei suoi meccanismi, dei suoi effetti è ossigeno vitale e strumento essenziale in questo periodo.

La manipolazione è una delle forme peggiori di violenza: a differenza di quella fisica, i cui effetti, un vaso rotto, un occhio nero.... sono oggettivamente e immediatamente evidenti, chi ne è affetto difficilmente la riconosce come disfunzionale.

Il manipolatore è in realtà un poverino col delirio di onnipotenza, non va considerato "uno che ci sa fare con la gente", ma un disturbato con problemi psicologici seri, che anche gli psicologi o gli psichiatri più esperti quasi mai riescono a guarire.

Di fronte alla manipolazione non proviamo a fare le crocerossine, ma soprattutto individuiamo e allontaniamoci il prima possibile dai tentativi di avvinghiarci. Si fa ribadendo l'oggettività dei fatti, davvero se ripeteremo anche una sola volta che 2+2=5 non ne usciremo più, saremo manipolati e a nostra volta manipolatori!!

Grazie anche per l'elenco degli strumenti dei vari regimi, perché nella vita personale, come in quella di cittadini del mondo, aver chiari questi strumenti aiuta a decodificare le situazioni di manipolazione in cui rischiamo di cadere.

Il prima possibile facciamo un elenco, facciamo un manuale e portiamo anche a livello legislativo delle sanzioni pesanti, che equiparino la violenza fisica e quella, spesso con esiti anche più gravi, psicologica e relazionale.

Per chi ha tempo, rileggiamo NUMERO ZERO di Umberto Eco

