Appunti - di Stefano Feltri

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Corradino Mineo
9h

Se è vero che Giorgia Meloni ha declinato in salsa europea il suo nazionalismo e che ha persino evocato Enrico Mattei, per dare spazio alla pretesa di strappare agli Stati Uniti corda lunga per gestire una politica italiana nel Mediterraneo e in Medio Oriente -pretesa che affacciò, con Gronchi, in parte con Fanfani, poi con Moro e Craxi- è però altrettanto vero che ha mantenuto una identità del suo partito, Fratelli d’Italia, fondata sul rancore per la cultura nata dalla Resistenza, l’affermazione dell’antifascismo, la cultura del “patto costituzionale” esteso ai socialisti e poi persino ai comunisti. E si è spinta al punto da non fare nomine, in quattro anni, se non di personalitàche avessero condiviso, sul finire del secolo scorso, il suo stesso isolamento e il medesimo rancore. Ciò rende Fratelli d’Italia estremamente permeabile dell’Offerta Pubblica di Acquisto lanciata da Futuro Nazionale.L’unica soluzione che mi pare Meloni veda è di allearsi con Vannacci, fargli accettare la propria leadership e costringere Lega e Forza Italia a fare da ruote di scorta.

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Massimo
9h

La politica di Meloni a livello internazionale ed europeo è stata solo un adattamento alle circostanze che imponevano determinate scelte e non certo il seguire le proprie convinzioni ed ideali più radicati. Se Trump la dileggia urbi et orbi, se Orban perde le elezioni, se l'Europa i rivela un male necessario ... lei si adegua, per opportunismo, non certo per convinzione.

Analogamente, se riterrà Vannacci utile a vincere le prossime elezioni e tornare a Palazzo Chigi (o addirittura al Quirinale, magari per interposta persona) lo farà senza alcuna esitazione e viceversa.

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Assolutamente, procediamo.

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