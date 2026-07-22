Allinearsi con un movimento che riproduce l’impianto ideologico di AfD comprometterebbe gli sforzi che Meloni sta compiendo per accreditarsi come una leader conservatrice europea legittima, pienamente inserita nel quadro democratico continentale. E oscurerebbe quel proprio modello di conservatorismo di destra à la carte che Meloni ha faticosamente cercato di presentare il Europa come novità ed eccezionalità Teresa Coratella e Arturo Varvelli

di Teresa Coratella e Arturo Varvelli

Teresa Coratella e Arturo Varvelli sono rispettivamente vice capo e capo dell’Ufficio di Roma dello European Council on Foreign Relations.

Il video generato con l’AI e diffuso da Vannacci ha probabilmente sancito l’inizio di una nuova fase comunicativa della campagna elettorale in vista delle elezioni politiche del 2027.

La violenza contro Boldrini, Conte, Prodi e Schlein inclusa nel video sotto forma di condanna a morte costituisce un preoccupante punto di non ritorno.

Seppur condannato in modo bipartisan, non ha suscitato abbastanza sdegno da creare un fronte compatto di preoccupazione e di reazione.

Anche la premier Giorgia Meloni dovrebbe sentirsi preoccupata. La sua inclusione del video, assieme ad Ignazio La Russa e a fianco di Vannacci, è un messaggio chiaro che il generale intende mandare, sotto forma di provocazione politica: esibire pubblicamente la propria consapevolezza circa il peso che Futuro Nazionale avrà nelle prossime elezioni.

Unico partito in costante crescita, arrivato al 6,7 per cento, cannibalizzando la Lega e a un solo punto da Forza Italia, Futuro Nazionale sta già creando problemi all’ opposizione del possibile campo largo come a Meloni.

La premier è tuttavia l’unica persona che al momento, qualora lo volesse, avrebbe le carte in tavola per neutralizzare l’effetto Vannacci.

E nel farlo, potrebbe paradossalmente contare su quell’Europa della cui critica e contestazione Meloni ha fatto arma di vittoria elettorale. Ma che paradossalmente, dal 2022 costituisce la miglior alleata Meloni potesse avere.

Quando Giorgia Meloni ha assunto l’incarico nell’ottobre del 2022, le capitali europee guardavano a Roma con profonda preoccupazione, preparandosi alla possibilità di una rinascita del neofascismo.

Nei quattro anni successivi, tuttavia, quell’ansia europea si è in gran parte dissolta, sebbene rimangano antenne di attenta osservazione.

Meloni ha modificato il proprio approccio, spostando l’attenzione internazionale dalle sue radici ideologiche alla sua capacità di muoversi con pragmatismo sulla scena europea. Ha fatto errori di valutazione delle alleanze, come con il PiS di Jarosław Kaczynski in Polonia e Viktor Orbán in Ungheria, a discapito di migliori rapporti con Parigi e Berlino ma sembra oggi aver compreso, seppur adottando un proprio modello di visione europea, di dover rimanere ancorata ai pilastri chiave dell’UE.

Lo ha fatto per interessi nazionali piuttosto che europei ma ha dato sostegno all’attuale mainstream europeo a guida Ursula von der Leyen, facilitata ed obbligata ultimamente dal “conflitto congelato” con il presidente Trump.

In questo momento cruciale, è necessario che Giorgia Meloni prenda un’ulteriore decisione chiave: su cosa fare di Vannacci e della possibilità di includerlo in un possibile Meloni Bis.

Sono quattro i motivi interconnessi per cui Meloni dovrebbe escludere Futuro Nazionale da qualsiasi futuro progetto di governo:

1. Neutralizzare il cavallo di Troia di Mosca e mantenere il sostegno a Kyiv

Anzitutto, portare Vannacci al governo comprometterebbe completamente la credibilità che Meloni si è faticosamente costruita sul dossier ucraino. Un dossier, peraltro, che ha contribuito in gran misura alla costruzione della reputazione internazionale della premier.

Vannacci si oppone attivamente agli aiuti militari a Kyiv e sostiene una soluzione che accetti le condizioni territoriali imposte da Mosca, mascherando questa linea di accomodamento sotto la veste dell’”interesse nazionale”.

Un compito reso più semplice dal fatto che gli italiani figurano tra i cittadini europei più favorevoli alla ripresa delle importazioni di gas e petrolio russi, come confermato dal policy brief dell’ECFR Home alone: Europeans are ready to defend themselves.

Se Meloni è riuscita finora a contenere le pulsioni filorusse della Lega di Matteo Salvini, sfruttandone la vulnerabilità sul piano interno, Vannacci, che agisce come purista ideologico, rappresenta un avversario completamente diverso.

A rendere ancora più rilevanti queste preoccupazioni sotto il profilo della sicurezza vi è il suo passato professionale: dal 2020 al 2022 Vannacci ha ricoperto l’incarico di addetto militare italiano a Mosca.

Questa profonda e consolidata vicinanza agli apparati del Cremlino alimenta inevitabili interrogativi sul suo attuale orientamento geopolitico.

Inoltre, le recenti dichiarazioni di Vannacci sulla possibilità di accettare fondi legali russi costituiscono un ulteriore campanello d’allarme circa le ingerenze nel processo democratico.

2. Rompere un possibile specchio ideologico di Alternative für Deutschland (AfD)

Sul piano interno e strutturale, Futuro Nazionale rappresenta un allontanamento radicalizzato dal conservatorismo tradizionale.

Per quanto riguarda i diritti civili, la tutela delle minoranze e il pluralismo sociale, il programma del partito è sostanzialmente indistinguibile da quello dell’Alternative für Deutschland (AfD), formazione etno-nazionalista tedesca.

Allinearsi con un movimento che riproduce l’impianto ideologico di AfD comprometterebbe gli sforzi che Meloni sta compiendo per accreditarsi come una leader conservatrice europea legittima, pienamente inserita nel quadro democratico continentale. E oscurerebbe quel proprio modello di conservatorismo di destra à la carte che Meloni ha faticosamente cercato di presentare il Europa come novità ed eccezionalità.

3. Evitare di avvelenare le alleanze europee

Dal 2022 Meloni si è mossa, nella maggior parte dei casi, in sintonia con la tradizione europea, seppur conservatrice, collaborando con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sul dossier migratorio e sostenendo accordi commerciali strategici come quello con il Mercosur. Questo pragmatismo è stato possibile grazie al saldo controllo esercitato sui partner della coalizione.

Matteo Salvini, fortemente legato agli interessi economici del tessuto produttivo dell’Italia settentrionale, rimane in ultima analisi un attore prevedibile.

Vannacci, invece, pur essendo stato eletto con la Lega, oggi siede al Parlamento europeo come figura sostanzialmente autonoma e priva di vincoli politici. Non dispone di una base economica regionale, non ha obblighi derivanti da una tradizione di governo e non ha particolari interessi da difendere.

È, di fatto, un elemento imprevedibile.

Normalizzarne la presenza provocherebbe un’immediata e profonda frattura con i principali interlocutori europei, in particolare con l’Unione Cristiano-Democratica e l’Unione Cristiano-Sociale tedesche (CDU/CSU) e con gli altri partner del Partito Popolare Europeo (PPE), impegnati a mantenere un rigoroso cordon sanitaire attorno alle forze di matrice neofascista.

Sul piano internazionale, Meloni disperderebbe il patrimonio di credibilità costruito con grande fatica negli ultimi quattro anni.

4. L’implosione del centrodestra moderato e la fine delle ambizioni per il Quirinale

Nel tentativo di recuperare gli elettori perduti alla propria destra, Meloni rischierebbe di perdere completamente il proprio spazio al centro. Forza Italia, partito europeista e liberal-conservatore, difficilmente potrebbe considerare politicamente sostenibile una coalizione con Vannacci.

Un suo eventuale abbandono farebbe implodere l’attuale assetto della maggioranza e congelerebbe definitivamente il “Piano B” di Meloni: la prospettiva di costruire un ponte politico, o addirittura un futuro allineamento organico, con il Partito Popolare Europeo (il “modello italiano” di Berlusconi), opzione ancora nei piani della Meloni stessa.

Inoltre, accogliere Vannacci comprometterebbe in modo permanente il percorso istituzionale di lungo periodo della stessa Meloni.

Dopo aver manifestato pubblicamente l’obiettivo di favorire l’elezione di una figura di centrodestra alla presidenza della Repubblica, dovrà necessariamente tenere conto dei numeri parlamentari: eleggere il capo dello Stato, o anche solo costruire il consenso necessario per sostenere una candidatura propria o di una personalità a lei vicina, richiede inevitabilmente una maggioranza trasversale più ampia.

Legarsi stabilmente a una forza collocata all’estrema destra dello spettro politico innalzerebbe una barriera difficilmente superabile per il suo stesso futuro, rendendo praticamente impossibile ottenere quel consenso parlamentare indispensabile per accedere alla più alta carica della Repubblica.

Al di là del semplice calcolo elettorale, esiste un imperativo di natura simbolica molto più profondo. Vannacci rappresenta un’espressione esplicita e priva di ambiguità di ammirazione nei confronti dell’epoca fascista. L’utilizzo strumentale dell’epoca romana lo avvicina alla fascinazione che il fascismo aveva per il periodo e lo accomuna in modo inquietante ad Elon Musk, un importante alleato che Vannacci potrebbe incontrare sulla sua strada.

Per Meloni, che negli ultimi anni ha perseguito con attenzione una graduale e calcolata presa di distanza dal proprio passato di attivismo postfascista giovanile, mantenere Vannacci saldamente fuori dai confini del potere costituirebbe il passaggio conclusivo di questo percorso.

Sarebbe il segnale di una definitiva chiusura con l’eredità storica del fascismo italiano e offrirebbe un importante fattore di stabilità per il processo di integrazione europea in una fase caratterizzata da profonde vulnerabilità sistemiche.

L’Europa non dovrebbe chiudere gli occhi davanti a tali dinamiche italiane. Anche le forze del conservatorismo tradizionale europeo dovrebbero sentire l’urgenza di assumersi le proprie responsabilità.

La crescente disponibilità a ricercare il sostegno politico di partiti apertamente euroscettici, sia nelle istituzioni dell’Unione sia all’interno del Parlamento europeo, rischia infatti di contribuire alla loro progressiva legittimazione. E Vannacci potrebbe presto diventare una figura indispensabile in seno all’equilibro di potere europeo, come già successo con altri partiti anti-establishment e populisti, di destra come di sinistra.

Per evitare questa deriva è necessario costruire e mantenere un chiaro cordon sanitaire attorno alle forze che mettono in discussione il patto costituzionale in Italia, i principi fondamentali del progetto europeo, della democrazia e che manifestano pubblicamente ammirazione e nostalgia per le fasi antidemocratiche della storia europea. Ciò richiede un impegno condiviso da parte dei principali leader conservatori del continente, i quali dovrebbero dimostrare con coerenza ai propri elettori di non essere disposti ad accettare o normalizzare posizioni politiche incompatibili con i valori fondanti dell’Unione europea.

Allo stesso tempo, una collaborazione pragmatica tra le principali famiglie politiche europee potrebbe contribuire a superare le contrapposizioni che oggi rallentano il processo decisionale su questioni strategiche, come la risposta alle minacce provenienti dalla Russia e la gestione comune delle politiche migratorie.

Ed è proprio da questo prezioso capitale politico europeo che la Meloni potrebbe attingere per avere supporto nell’isolare Vannacci prima che sia troppo tardi.

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