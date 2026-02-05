Ungheria
Dopo 15 anni, Viktor Orbán potrebbe perdere il potere. Ma il percorso dell’opposizione è costellato di ostacoli
La posta in gioco non potrebbe essere più alta: se Orbán vince, l’Ungheria continuerà la sua deriva verso l’autocrazia sul piano interno e proseguirà nel bloccare l’azione congiunta a livello dell’UE. Se invece perde, si apre un’opportunità unica: sul piano interno, l’opposizione avrebbe la possibilità di ricostruire la democrazia; in ambito europeo, potrebbe cambiare il ruolo dell’Ungheria come perenne forza ostruzionista
Zselyke Csaky