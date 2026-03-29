Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Cristina_M
2h

Grazie! Davvero molto interessante e utile anche come riflessione sul racconto storico in genere

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Lorenzo Faglia
37m

Complimenti per l'articolo

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Assolutamente, procediamo.

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