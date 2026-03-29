Non c’è in Italia, a differenza di Francia, Gran Bretagna e Belgio, un dibattito pubblico serio sui crimini coloniali: le stragi di Debra Libanòs e Mai Leham (1937), l’uso di gas chimici in Etiopia (1935-36), la repressione delle ribellioni in Cirenaica, le deportazioni in Libia. Adua è il punto di partenza possibile per questa conversazione Christian Raimo

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Nei manuali scolastici italiani, la battaglia di Adua appare di solito come una nota a piè di pagina della storia del Risorgimento tardivo: un episodio vergognoso, una sconfitta improvvisa che travolse Crispi che portò alla sua esautorazione. Un trauma, un trauma rimosso che attenderà la revanche fascista del 1935.

La prospettiva è quasi invariabilmente centrata sull’Italia – le sue ambizioni coloniali, le sue rivalità interne, il suo esercito sconfitto, la sua umiliazione nazionale. Gli etiopi compaiono come cornice, come forza della natura, come numero: centomila contro ventimila, una marea che travolge colonne ordinate.

Rovesciare questa prospettiva non significa solo aggiungere qualche dettaglio esotico a una storia già scritta. Significa cambiare il soggetto della frase.

Significa chiedersi: che cosa accadde quel primo marzo 1896 a chi lo visse come una vittoria, non come una sconfitta?

Che cosa era in gioco per un contadino del Tigray, per un cavaliere Oromo di Wallaga, per una donna che portava acqua ai feriti vicino alle rovine del monastero gesuita di Fremona, per l’imperatrice Taytu Betul che, secondo la tradizione e i cronisti etiopici, aveva visto fin dall’inizio, con chiarezza che nemmeno Menelik possedeva, il pericolo mortale che l’Italia rappresentava?

A scuola dobbiamo eliminare questa incrostazione razzista, colonialista, e cominciare a raccontare la storia etiope dal punto di vista storico.

Cos’era l’Etiopia

L’Etiopia aveva una continuità statale tra le più antiche del mondo: la tradizione imperiale salomonide risaliva al XIII secolo, ma la civiltà aksumita – di cui essa si riteneva erede diretta – era fiorita dal I al VII secolo d.C., con propria scrittura (il ge’ez), propria architettura monumentale, propria produzione letteraria e un’estesa rete commerciale che raggiungeva l’Arabia, l’India e il Mediterraneo.

Il cristianesimo era diventato religione di stato nel 330 d.C. – cinque secoli prima della conversione della maggior parte dei regni europei. La Chiesa etiopica ortodossa Tewahedo aveva una teologia propria, una letteratura patristica originale, una tradizione monastica antichissima.

Nell’Ottocento, mentre l’Europa procedeva alla spartizione del continente africano, l’Etiopia aveva già attraversato la propria crisi politica – il Zemene Masafent (Era dei Principi, 1769-1855), un lungo periodo di anarchia feudale in cui i monarchi nominali erano marionette nelle mani di generali Oromo – e ne era uscita con un processo di riunificazione imponente.

Tewodros II (1855-1868), Yohannes IV (1872-1889) e Menelik II (1889-1913) costituivano una sequenza di statisti che avevano ricostituito l’unità imperiale, modernizzato l’esercito, stabilito relazioni diplomatiche con le grandi potenze europee.

Nel 1896 Menelik II guidava uno stato con una cancelleria funzionante, ambasciatori all’estero, un sistema fiscale, un esercito di centomila uomini, e – elemento cruciale – un arsenale considerevole di fucili europei acquistati con la ricchezza delle espansioni meridionali.

La composizione dell’esercito che marciò verso Adua era di per sé una dimostrazione eloquente di unità nazionale: era soprattutto una coalizione multietnica, non certo un esercito barbaro. Gli Amhara del Gojam, gli Oromo di Wallo e Wallaga, i Tigray (i tigrini) di Ras Mengesha, i Gurage e Harar di Ras Makonnen, gli Agaw del Wag Shum Gwangul, gli Yejju di Taytu.

Per capire Adua occorre collocarla nel contesto della spartizione coloniale dell’Africa, quel processo che in meno di vent’anni (1880-1900) portò le potenze europee a controllare oltre il 90 per cento del continente.

La Conferenza di Berlino del 1884-85 – alla quale nessun rappresentante africano fu ovviamente invitato (perché tutto questo viene dato spesso per scontato, a scuola?) – aveva fissato le regole del gioco: l’occupazione effettiva del territorio era necessaria per rivendicarne il possesso. L’Africa era trattata come terra senza storia, senza stato, senza sovranità.

Il colonialismo all’italiana

Quello italiano era un colonialismo straccione, ma non meno avido e feroce. Aveva fallito in Tunisia (1881) e in Egitto (1882).

Cercava una compensazione nel Corno d’Africa, dove già nel 1869 la compagnia di navigazione Rubattino aveva acquistato il porto di Assab per quasi diecimila dollari dal sultano locale, che probabilmente non era nelle condizioni di contrattare diversamente.

Nel 1885, con il tacito consenso britannico (che voleva usare l’Italia come cuscinetto o grimaldello contro la Francia), l’Italia occupa Massaua, che era stato un porto ottomano ed egiziano sul Mar Rosso.

La risposta etiopica è immediata. Ras Alula Engeda, il governatore imperiale del Merab-Melash (le terre a nord del fiume Mareb, oggi Eritrea), era un militare di straordinario talento.

Il 26 gennaio 1887 attacca una colonna italiana di circa 500 uomini che tentava di avanzare verso l’interno da Massaua verso Saati: ne uccise circa 400 e catturò tre dei quattro ufficiali. Fu la battaglia di Dogali.

In Italia la notizia vien accolta come un affronto nazionale. Il Parlamento vota 332 a 40 per aumentare i fondi militari.

Ma la lezione di Dogali – che un esercito africano poteva battere truppe europee – non fu capita allora. Non è capita oggi. Perché le potenze europee trattano le terre africane o asiatiche come proprietà?

La causa immediata della guerra del 1895-96 fu un trattato, o meglio: una sua traduzione deliberatamente fraudolenta.

Il trattato di Uccialli (Wuchalé in lingua amarica), firmato il 2 maggio 1889, era stato negoziato dal conte Pietro Antonelli – rappresentante italiano alla corte di Menelik – in un momento di estrema vulnerabilità per il nuovo imperatore: Yohannes IV era appena morto combattendo i Mahdisti a Metemma, e Menelik aveva bisogno di riconoscimento internazionale e di armi per consolidare il suo potere.

Il trattato conteneva un articolo determinante – il XVII – che esisteva in due versioni radicalmente diverse.

Nella versione italiana, Menelik era obbligato a condurre tutte le sue relazioni con le potenze straniere attraverso l’intermediazione del governo italiano: era, in sostanza, la dichiarazione di un protettorato italiano sull’Etiopia.

Nella versione amarica – che era quella sottoscritta dall’imperatore – il medesimo articolo diceva che l’imperatore poteva avvalersi dell’intermediazione italiana, ma non era obbligato a farlo. La differenza tra un verbo modale obbligativo e uno permissivo era la differenza tra la sovranità e la colonizzazione.

Crispi pensò di essere furbo e sfruttò immediatamente la versione italiana per comunicare alle potenze europee che l’Etiopia era diventata un protettorato italiano. La Gran Bretagna riconobbe formalmente la sfera di interesse italiana su tutta l’Etiopia nell’aprile 1891.

Quando Menelik apprese cosa gli italiani andavano dicendo in Europa, ci restò ovviamente incredulo e sdegnato: in una lettera al re d’Italia Umberto I scrisse: «Quando ho fatto questo trattato di amicizia con l’Italia, per custodire i nostri segreti, ho detto che gli affari dell’Etiopia in Europa potevano essere condotti con l’aiuto del Sovrano d’Italia, ma non ho fatto alcun trattato che mi obblighi a ciò, e oggi non sono l’uomo per accettarlo».

Poi scrisse lettere analoghe alla regina Vittoria, al kaiser Guglielmo II, al presidente della Repubblica francese Sadi1892 Carnot. Scrisse a tutti: l’Etiopia non è un protettorato di nessuno.

Il 12 febbraio 1893,denunciò formalmente il Trattato di Wuchalé. In un gesto che si cita ancora come prova della sua integrità, restituì anche il prestito di quattro milioni di lire che aveva contratto con la Banca nazionale d’Italia come parte degli accordi del trattato; e con il triplo degli interessi stabiliti.

La risposta italiana alle comunicazioni di Menelik con le corti europee fu affidata a Crispi stesso, in un telegramma dal tono che dice tutto sull’atteggiamento coloniale: «L’Etiopia stende le sue mani verso Dio» aveva scritto Menelik, citando i Salmi. Crispi replicò: «L’Etiopia stende le sue mani verso di noi!».

All’inizio del 1895, con l’occupazione italiana di Addigrat in ottobre e l’avanzata nel Tigray, Menelik lanciò la mobilitazione generale.

La proclama imperiale, riportata da Gebre Sellassie – il cronista di corte che era testimone oculare degli eventi – aveva un tono che andava oltre la retorica militare tradizionale: era un appello alla sopravvivenza collettiva.

«Un nemico che intende distruggere la nostra patria e cambiare la nostra religione ha varcato i nostri confini», dichiarava il proclama. «Con l’aiuto di Dio non permetterò che si impadronisca del mio paese.

Voi che avete la forza, venite con la vostra forza; voi che non avete la forza, venite con le vostre preghiere». La risposta fu straordinaria. Da ogni angolo dell’Impero arrivarono contingenti.

Menelik marciò a nord con circa 100mila persone, accompagnato dall’Imperatrice Taytu. Il sistema di approvvigionamento – il Geber-Maderia, un sistema non monetizzato di compensazione basato su concessioni di terra e approvvigionamenti dei contadini – garantì che i due terzi dell’esercito fossero sostenuti materialmente durante la marcia.

Era una logistica complessa che richiedeva coordinamento amministrativo: quando parliamo di quest’esercito usiamo spesso la parola «orda», invece dovremmo parlare di organizzazione accurata.

Questo genere rimozione, in questo caso della razionalità dell’esercito, si ripete in quasi tutti i racconti italiani di Adua.

Per esempio l’Imperatrice Taytu è assente o marginale. Nella storiografia etiopica – e nella memoria popolare – occupa invece un posto centrale, come colei che capì prima e più chiaramente di chiunque altro la natura del pericolo italiano.

Anche più di Menilek, che era incline al compromesso, aveva visto fin dall’inizio attraverso i sotterfugi del colonialismo italiano ed era un’avvocata inflessibile della rottura totale con gli Italiani.

La denuncia del Trattato di Wechalé fu in gran parte ispirata da lei. Non era solo un’opinione politica: era una posizione strategica che derivava da una lettura acuta delle dinamiche coloniali europee che Menelik non riusciva o non voleva fare.

Sul campo di battaglia, Taytu non rimase al sicuro nelle tende imperiali.

Il cronista Gebre Sellassie la descrive visitando le truppe durante la battaglia, incoraggiando i combattenti.

Le donne che seguivano l’esercito – alcune migliaia, secondo le stime – portavano acqua ai feriti sotto il fuoco (un’opera logistica che senza dubbio salvò molte vite), fungevano da infermiere, custodivano i prigionieri.

Chris Prouty, nella sua biografia di Taytu, descrive questa presenza femminile come una componente strutturale e non accidentale della vittoria. Taytu stessa guidava i suoi guerrieri Yejju, una componente del contingente imperiale centrale.

La tradizione etiopica l’ha consacrata come Regina Guerriera. Ma quella che viene celebrata non è solo la sua presenza fisica.

È la chiarezza della sua visione politica: l’Italia non voleva un’amicizia, ma un protettorato; che il Trattato di Wechalé era un trabocchetto; cedere anche un solo articolo significava perdere tutto. In questo senso Taytu è, per la storiografia etiopica, il contraltare del pragmatismo di Menelik – non il suo opposto, ma la sua coscienza critica.

La battaglia

Uno degli aspetti più distorti dalla narrazione italiana è la composizione dell’esercito che combatté ad Adua. Non era un esercito amhara, non era un esercito “di Menelik”. Era una coalizione multi-etnica che aveva pochissimi equivalenti nella storia militare africana dell’epoca.

Il cronista militare Paulos Milkias ricostruisce la disposizione delle truppe prima della battaglia con precisione: la fanteria e la cavalleria Amhara del Gojam di Negus Tekle Haimanot erano accampate sulle alture a sud; le truppe miste Amhara, Oromo e Gurage dell’Harar, al comando di Ras Makonnen, occupavano la città di Adua e i dintorni; la cavalleria Wallo di Ras Mikael (un Oromo convertito all’Islam che poi aveva aderito al Cristianesimo, suocero del futuro Haile Selassie) copriva i versanti meridionali e sudoccidentali del monte Selado; l’esercito del Tigray di Ras Mengesha Yohannes teneva le posizioni a nord; Ras Alula difendeva il monte Adi Abuna sull’estremo sinistro.

Al centro, l’esercito imperiale Mehal-Sefari – prevalentemente Amhara, Oromo e Gurage – insieme agli Yejju di Taytu, era accampato nei pressi delle rovine del monastero gesuita di Fremona. Le riserve Amhara e Agaw di Gondar erano nelle retrovie.

La cavalleria Oromo di Wallaga era disposta a distanza, nei prati, da dove poteva intervenire rapidamente su qualsiasi fianco. Era questa la formazione a croce dell’esercito etiopico: progettata per rispondere a un attacco da qualsiasi direzione, con truppe di diverse etnie e diverse specializzazioni (fanteria leggera, cavalleria pesante, artiglieria) che si sostenevano a vicenda.

Dei 90mila combattenti stimati, circa 20mila erano armati solo di scudi di pelle, lance, spade tradizionali e coltelli. Gli altri avevano fucili – ma un arsenale eterogeneo: Remington, Martini-Henry, Fusil Gras, Berdan, Mauser, Lebel, Wetterli. Solo i combattenti di Ras Sebhat e Dejazmach Hagos – circa 2mila uomini che avevano disertato dagli Italiani per tornare al fianco dei propri compatrioti durante la campagna – erano armati con fucili italiani moderni. L’esercito etiopico aveva anche 40 cannoni contro i 56 italiani.

Era una inferiorità tecnologica reale, ma non schiacciante: e la conoscenza del terreno, la motivazione dei combattenti e la superiorità numerica più che compensavano.

Prima di Adua, ci furono due scontri che definirono il carattere della campagna. Il primo fu quello di Amba Alaghe, il 7 dicembre 1895. Amba Alaghe era una fortezza naturale vicino all’avamposto più meridionale raggiunto dagli Italiani, difesa dalmaggiore Toselli con circa 2500 uomini.

L’attacco fu condotto dall’avanguardia dell’esercito etiopico, guidata da Fitawrari Gabayyahu – che combatté nonostante fosse malato.

Lo scontro fu brutale: attaccare una posizione ben difesa in quota era costoso in vite. Toselli fu ucciso, la sua colonna fu annientata, i sopravvissuti fuggirono verso nord.

Bahru Zewde sottolinea un aspetto che la narrazione italiana tende a omettere: mentre Gabayyahu conduceva l’assalto, Ras Makonnen stava ancora negoziando con gli italiani per una loro evacuazione pacifica. Non fu, come si dice, la brutale irrazionalità africana a far scattare lo scontro: fu il coraggio di un comandante di punta che agì di sua iniziativa.

Dopo Amba Alaghe, Menelik assediò il forte italiano di Maqalé. L’assedio durò settimane: gli etiopi tagliarono le comunicazioni, intercettarono i rifornimenti, tolsero l’accesso all’acqua.

Il forte si arrese. E qui accadde qualcosa che i commentatori italiani tendono a non capire: Menelik permise agli italiani assediati di uscire dal forte con le armi, con il loro onore intatto, con muli e animali da soma forniti dagli etiopi stessi.

Questo gesto non era debolezza. Era una scelta politica e diplomatica: Menelik sperava ancora, in quel momento, che una dimostrazione di forza militare potesse costringere l’Italia a negoziare la pace senza arrivare allo scontro totale. Come osserva lo storico Negussay Ayele fu un comportamento civile nel senso più profondo del termine.

La risposta italiana fu di continuare a avanzare condizioni di pace sempre più oltraggiose, fino alla proposta di gennaio 1896 che chiedeva la cessione del Tigray, il controllo di tutta la politica estera etiopica, la supervisione italiana sulle nomine dei Ras, il diritto di coniare la moneta etiopica solo in Italia.

Il generale Oreste Baratieri era governatore dell’Eritrea e comandante delle truppe italiane in Etiopia.

Oggi ha una fama pessima, proprio perché perse e male a Adua, ma a un militare abbastanza capace, reduce da una serie di vittorie contro i dervisci sudanesi che lo avevano reso popolare in Italia – il Parlamento lo aveva accolto con una standing ovation paragonandolo a Garibaldi. Ma la campagna etiopica lo stava consumando. Aveva 20mila uomini (circa 10.500 italiani e il resto ascari eritrei) ma non riusciva né ad avanzare né a imporre condizioni.

Il 25 febbraio 1896Crispi gli scrisse un dispaccio durissimo rimasto celebre: «Questa è una tisi militare, non una guerra [...] uno spreco di eroismo senza alcun successo corrispondente [...] Non c’è un piano fondamentale in questa campagna e vorrei che uno ne fosse formulato. Siamo pronti a qualsiasi sacrificio per salvare l’onore dell’esercito e il prestigio della Monarchia».

Era una pressione che equivaleva a un ordine: attacca, o te ne vai.

Baratieri aveva un’altra ragione per attaccare subito: le scorte alimentari. Alla fine di febbraio, aveva viveri per soli quattro giorni.

Non poteva ritirarsi a nord senza perdere la faccia. Non poteva restare fermo senza che i suoi uomini patissero la fame. L’attacco sembrava l’unica opzione.

A questo si aggiungeva una valutazione tattica che si rivelerà fatale: i suoi agenti eritrei gli avevano riferito che molti comandanti etiopici – Ras Makonnen, Negus Tekle Haimanot, Ras Mikael – erano pronti a disertare non appena fosse iniziata la battaglia. Era una notizia falsa, orchestrata da Menelik stesso per indurre Baratieri ad attaccare in condizioni sfavorevoli.

Nella notte tra il 28 febbraio e il primo marzo 1896 – che era una notte di luna nuova, ovvero buia – Baratieri mosse le sue tre colonne verso le posizioni etiopiche: senza mappe accurate, senza conoscenza del terreno, con uniformi da inverno europeo indossate in un altopiano africano.

Aveva lasciato un quarto delle sue truppe di guarnigione al campo. L’attacco avrebbe dovuto essere una sorpresa: ma la marcia aveva prodotto rumore sufficiente a svegliare le sentinelle etiopiche, e la notizia del movimento italiano precedette le colonne.

La formazione italiana era divisa in tre brigate. A sinistra (per gli Italiani), la brigata del Generale Vittorio Dabormida; al centro quella del Generale Giuseppe Arimondi; a destra quella del Generale Vittorio Albertone, composta prevalentemente da askari eritrei. Una quarta brigata del Generale Ellena rimaneva in riserva.

Il disastro cominciò con un refuso cartografico. Baratieri aveva ordinato ad Albertone di occupare il Monte Kidane-Mehret. Ma sulla mappa esistevano due luoghi con nomi simili – Kidane-Mehret e Enda Kidane-Mehret – e la confusione portò Albertone a marciare diversi chilometri più avanti del previsto, separandosi dalla brigata centrale.

Quando le sentinelle etiopiche notarono il suo movimento all’alba del primo marzo, Albertone si trovava isolato, lontano dal supporto di Arimondi.

Alle 5 del mattino, i primi colpi furono scambiati tra la brigata Albertone e le truppe del Tigray di Ras Mengesha e Ras Alula. Immediatamente si aggiunse la cavalleria Wallo di Ras Mikael. Iniziò così la battaglia.

La tattica etiopica in battaglia aveva un nome: afena. Era una forma di accerchiamento rapido – che il cronista Augustus Wylde, che intervistò i comandanti etiopici dopo la battaglia, descrisse come il blitzkrieg dei poveri

Quando le truppe etiopiche incontravano un battaglione nemico, il Fitawrari divideva le sue forze in due, aggirando i fianchi dell’avversario in una manovra di accerchiamento.

L’esercito avanzava verso il centro in formazioni diffuse che cercavano copertura nel terreno. Quando raggiungevano il contatto ravvicinato, i fucili venivano depositati e si combatteva con scudi, spade e lance. Poi arrivava la cavalleria che attaccava da dietro.

La brigata Albertone fu la prima a cedere. Le truppe etiopiche – tra cui il Dejazmach Balcha Abba Nefso, che i cronisti descrivono come uno dei protagonisti della battaglia – schierarono mitragliatrici Hotchkiss a tiro rapido sui versanti del Monte Abba Gerima, silenziando le batterie di artiglieria italiane.

I serventi dei cannoni furono abbattuti. I muli che trasportavano le munizioni furono colpiti. I pochi rimasti esaurirono presto le cartucce.

I cecchini etiopici salirono sulle alture dietro la posizione di Albertone e cominciarono a colpire le retrovie italiane.

Il primo battaglione eritreo – quello che aveva deviato dalla rotta – fu circondato e annientato. A metà mattinata dopo cinque ore di resistenza ostinata, il Generale Albertone si arrese alle forze etiopiche con i suoi ufficiali sopravvissuti.

Mentre i battaglioni di Albertone venivano annientati, le armate di Harar, Tigray, Wallo, Gondar e Lasta tagliarono le comunicazioni tra Albertone e Dabormida. Scesero verso il centro italiano in masse da una gola profonda vicino allo Sperone di Belah. La formazione compatta italiana offriva bersagli facili al fuoco di fucileria etiopico.

Il battaglione eritreo al centro ruppe il fianco e poi si dileguò. Il generale Arimondi e quasi tutti i suoi ufficiali furono abbattuti dai combattenti etiopici. Baratieri, incapace di comunicare con nessuno dei suoi generali, cercò disperatamente di richiamare i superstiti. Alle 11 del mattino – sei ore dopo l’inizio della battaglia – si trovò senza riserve, senza comunicazioni, senza speranza. Lasciò il campo di battaglia con un pugno di associati, diretto verso l’Eritrea.

La brigata Dabormida, sull’ala destra, aveva combattuto duramente contro le forze di Ras Alula nel Tigray. La cavalleria Oromo e Amhara di Showa, Wallaga e Wallo aveva caricato ripetutamente, subendo perdite pesanti ma non cedendo.

Dodici dei quattordici ufficiali bianchi di Dabormida furono uccisi nei dodici minuti di uno degli assalti decisivi.

Dabormida non sapeva che gli altri due corpi erano già stati distrutti e che Baratieri era fuggito. Tentò un’ultima sortita verso nord per raggiungere Hausen e Adi Qhuala: fu ucciso nel tentativo.

Il suo esercito si dissolse. L’ultimo battaglione in posizione – quello di De Amice, ben trincerato dentro mura e terrapieni – resistette finché poteva. Quando lasciò i ripari per ritirarsi, fu spazzato via in minuti.

Gli etiopi inseguirono i fuggitivi per oltre quindici chilometri verso nord. Il dispaccio cifrato con cui Baratieri comunicò la disfatta al suo governo – intercettato e ricostruito dopo la guerra – descriveva soldati che «come pazzi gettavano via fucili e munizioni» perché credevano che essere catturati disarmati li avrebbe protetti dalla mutilazione, e abbandonavano viveri e mantelli nella fuga.

Al termine della battaglia, i morti su entrambi i fronti ammontavano a circa 11.000, tra cui 4mila soldati italiani.

In un solo giorno, l’Italia aveva avuto tanti morti quanti ne aveva avuti in tutte le guerre del Risorgimento: questo alle volte è scritto nei libri di storia italiani, anche quelli più identitari.

Il tasso di perdita italiano fu del 70 per cento dei combattenti. Tutti i cinquantasei cannoni italiani furono catturati. Quattro milioni di cartucce passarono nelle mani etiopiche.

Due generali italiani erano morti: Dabormida e Arimondi. Uno, Albertone, era prigioniero. Quasi la metà degli ufficiali di stato maggiore era morta o catturata.

Circa 1.900 soldati italiani e 1.000 ascari eritrei erano prigionieri. Questi ultimi meritano una menzione a parte: non erano traditori, erano eritrei che avevano combattuto per la potenza coloniale che occupava la loro terra da dieci anni, spesso senza scelta.

I prigionieri italiani furono trattati con considerazione: molti si stabilirono a quello che sarebbe diventato il quartiere italiano di Addis Abeba, e fu loro assegnato un lavoro nella costruzione di strade e ponti della capitale in espansione.

I prigionieri eritrei ebbero un destino più complesso: alcuni furono mutilati – una mano e un piede amputati, la pena tradizionale etiopica per il tradimento – e anche questa pratica va letta nel contesto della logica imperiale etiopica, non come prova di barbarie generica.

La reazione di Menelik alla vittoria dice qualcosa di essenziale sulla sua visione politica e religiosa.

Dopo la battaglia, tenne un servizio religioso di ringraziamento e proclamò tre giorni di lutto nazionale. Non giorni di festa: giorni di lutto.

Come scrive il Theodore Vestal: “Il festeggiamento della vittoria fu smorzato perché l’Imperatore non vedeva ragione di gioire per la morte di tanti uomini cristiani”.

Quattro giorni dopo la battaglia, Menelik marciò verso nord, in direzione di Asmara. Aveva i mezzi per liberare l’Eritrea dagli italiani. Non lo fece.

Un inviato italiano, Salsa, lo incontrò a Enticho (appena liberata) e lo pregò di non attraversare il Mareb: il ee d’Italia era pronto a negoziare la pace. Menelik si fermò.

Questa decisione è ancora oggi dibattuta tra gli storici etiopici. Bahru Zewde la giudica probabilmente il più grave difetto della vittoria di Adua, e della politica di Menilek per quanto riguarda l’Etiopia.

L’Eritrea rimase una colonia italiana. Sarebbe rimasta tale fino al 1941, diventando la base di lancio dell’invasione fascista del 1935-36 e producendo una questione irrisolta – l’indipendenza eritrea – che avrebbe tormentato l’Etiopia per tutto il XX secolo.

Il 26 ottobre 1896, Italia ed Etiopia firmarono il Trattato di Addis Abeba. I suoi termini erano inequivocabili: abrogazione definitiva del Trattato di Wechalé, riconoscimento italiano dell’assoluta indipendenza dell’Etiopia, pagamento di un’indennità di cinque milioni di lire in oro.

Il cosiddetto protettorato italiano sull’Etiopia scomparve dalla carta diplomatica come se non fosse mai esistito.

Menelik aveva ottenuto in otto mesi ciò che Yohannes IV non era riuscito ad ottenere in otto anni di guerra contro gli egiziani e gli italiani dopo le vittorie di Gundat e Gura. E lo aveva ottenuto con la forza delle armi, non con la diplomazia delle corti europee.

In Italia la notizia della sconfitta, è vero, arrivò come un fulmine. I giornali pubblicarono per giorni titoli a tutta pagina: La terribile sconfitta dell’Italia, L’Italia è atterrita, L’Italia come pandemonium.

Questo la storia, anche quella più propagandistica sull’identità italiana, lo riporta.

Non viene quasi mai ricordato che quasi centomila persone firmarono una petizione per il ritiro totale dell’Italia dall’Africa. Crispi cadde miseramente. Baratieri fu processato e assolto in termini che lo marchiavano di incapacità.

Nelle strade di Roma e in altre città italiane si sentivano grida di Viva Menelik! Non era solo un’ironia amara: era il riconoscimento, da parte di molti italiani, che la guerra coloniale era stata una avventura immorale.

Il New York Times commentò in un editoriale del 5 marzo 1896: “L’invasione italiana dell’Abissinia è stata un semplice atto di pirateria, non fondata su fatti o ragione, e non ha nulla da dire per sé in termini di morale e civiltà”.

La sconfitta sarebbe rimasta una ferita ulcerante nella biliosa psicologia nazionale italiana per quarant’anni fino a quando Mussolini non l’avrebbe usata come pretesto ideologico per la conquista del 1935-36.

Il senso di una vittoria

Adua non era finita nel 1896: il colonialismo italiano la stava solo rimandando.

La vittoria di Adua sveglò anche la coscienza dei popoli neri con una forza che nessuna analisi geopolitica attuale, quanto ancora occidentalocentrica, riesce pienamente a catturare.

Per i popoli colonizzati era una grande vittoria dei neri sui bianchi.

Era la prima volta, in epoca moderna, che un esercito africano batteva un esercito europeo in uno scontro aperto di grandi proporzioni. Anticipava di quasi dieci anni la vittoria giapponese sulla Russia (1905) – l’altro grande choc all’idea dell’invincibilità bianca.

In Sudafrica, negli Stati Uniti, nelle Antille, la notizia fu accolta come una rivelazione. L’Etiopia biblica – già oggetto di un movimento religioso separatista afro-americano noto come Etiopsimo – acquistava ora una realtà politica palpabile.

La vittoria di Adua venne accolta come una specie di luce per le persone nere che vivevano nell’oscurità del razzismo e del colonialismo. Fu ricevuta come un simbolo della loro dignità, come messaggio di liberazione, come promessa di unità africana.

Quarant’anni dopo, quando l’Italia fascista invase l’Etiopia nel 1935, i neri di tutto il mondo vissero quella invasione come un attacco quasi personale, non solo all’Etiopia, ma alla speranza che Adua aveva incarnato.

Jomo Kenyatta e Kwame Nkrumah, i futuri leader dell’indipendenza keniota e ghanese, manifestarono la loro solidarietà con l’Etiopia.

Il panafricanismo che portò alla fondazione dell’Organizzazione per l’Unità Africana nel 1963, fondata proprio ad Addis Abeba, nella città di Menelik, aveva le sue radici spirituali nella vittoria di Adua.

La vittoria di Adua per milioni di persone è un riferimento ideale e politico imprescindibile. Sul piano geopolitico, Adua ebbe effetti immediati.

Il 1896 divenne – come lo chiamarono i cronisti etiopici – l’anno dello straniero: decine di paesi si affrettarono a stabilire relazioni diplomatiche con Addis Abeba, a negoziare trattati commerciali, a inviare esploratori e investitori. Le ambizioni italiane erano scomparse in un lampo dal tavolo della politica internazionale.

La memoria di Adua in Etiopia non è mai stata monolitica, anche se così spesso viene presentata.

La fonte primaria principale – la Cronaca del regno di Menelik II di Gebre Sellassie Welde Aragay (scritta a corte, pubblicata in francese nel 1930) – è inevitabilmente la voce del potere imperiale amhara: Menelik come provvidenziale unificatore, la battaglia come trionfo della corona, la storia come legittimazione della dinastia.

Bahru Zewde, pur essendo lui stesso etiopico, A History of Modern Ethiopia 1855-1991, mantiene una distanza critica preziosa.

Non nega la grandezza della vittoria. Ne problematizza le contraddizioni: il mancato raggiungimento verso l’Eritrea, la creazione di un confine artificiale che avrebbe avvelenato la politica del Corno d’Africa per un secolo, la costruzione di un impero etiopico che aveva incorporato popolazioni meridionali – Oromo, Sidama, Wallaga – con metodi che non erano così diversi per primo da quelli coloniali europei.

Lo storico Maimire Mennasemay, in The Battle of Adwa: Reflections on Ethiopia’s Historic Victory against European Colonialism, pone una domanda che è la più provocatoria della raccolta: perché gli etiopi che si unirono per sconfiggere la minaccia dell’oppressione esterna non sono riusciti a mostrare la stessa unità e risoluzione per sconfiggere l’oppressione interna?

Perché non c’è mai stato una Adua intellettuale in Etiopia – una mobilitazione critica simile alla battaglia del 1896 per conquistare libertà, uguaglianza e giustizia dentro il paese?

Nel 1991, quando il Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray prese il potere ad Addis Abeba, la battaglia di Adua fu risignificata ancora: il Tigray – la regione dove si trova Adua – diventò il protagonista, non più la cornice.

Era una rivendicazione storica legittima (le truppe di Ras Mengesha, Ras Alula e Ras Sebhat avevano combattuto nella battaglia dando un contributo fondamentale), ma anche un atto politico: ridistribuire il capitale simbolico dalla narrativa amhara-imperiale a quella tigrina-federalista.

Dal 2018, con il governo di Abiy Ahmed, la tendenza si è di nuovo invertita: Adua è tornata a essere etiopica, parte di un panetiopismo che mira a trascendere le identità etniche.

Nel 2020-22, durante il devastante conflitto nel Tigray, il simbolismo di Adua è stato usato retoricamente da entrambe le parti. Uoldelul Chelati Dirar, uno storico italo-eritreo, ha osservato con precisione: «In quel momento Adua non era raccontata come una vittoria etiopica ma specificamente tigrina», prima che il governo di Abiy Ahmed la reincorporasse in un nuovo ideale di panetiopismo.

Questa instabilità della memoria non è debolezza storiografica: è la prova che il significato di Adua, come capita sempre in storia, non è ancora esaurita. È ancora un campo di battaglia, tra interpretazioni del passato e narrazioni al servizio del presente.

C’è ancora una storia che né la narrativa italiana né quella etiopica hanno trovato facile da raccontare: quella degli ascari eritrei che combatterono per l’Italia ad Adua. Erano circa 7mila, eritrei, somali, sudanesi, che costituivano quasi la metà dell’esercito italiano di Baratieri.

Molti combatterono con coraggio straordinario: alcune unità di ascari resistettero fino all’annientamento totale quando le truppe italiane erano già fuggite.

Per la narrativa italiana, erano soldati leali: dimenticati o mitizzati a seconda delle necessità. Per la narrativa etiopica ufficiale, erano traditori: il che spiega la pena della mutilazione inflitta ai prigionieri eritrei.

Per la storia eritrea, erano vittime di una situazione coloniale che non lasciava loro scelta: alcuni combatterono per proteggere le proprie famiglie nelle zone occupate dagli italiani, altri per salario, altri per una lealtà identitaria verso l’Eritrea che si stava formando come entità separata dall’Etiopia.

La loro storia è la storia irrisolta del colonialismo: di come divide, crea identità artificiali, crea un conflitto all’ultimo sangue tra fratelli e fratelli. Non possono essere né semplici eroi né semplici traditori. E il fatto che la storiografia preferisca ignorarli dice qualcosa di importante sui limiti di tutte le narrative nazionali di Adua, inclusa quella etiopica.

Oggi raccontare Adua diversamente a scuola può servire molto, come esempio e matrice di una storia che non si sclerotizzi su concetti senza nessun rilievo storiografico, come l’identità italiana.

La battaglia di Adua non fu una singolarità storica né un accidente fortunato. Fu il risultato di una mobilitazione deliberata, di una strategia coerente, di un’intelligenza politica e militare che andava da Menelik a Taytu, da Ras Alula a Ras Mikael, da Fitawrari Gabayyahu ai contadini anonimi che marciarono per settimane attraverso altipiani aridi portando la loro lancia e la loro fede.

Il problema pedagogico italiano non è solo che Adua viene dimenticata o liquidata con imbarazzo.

È che, quando viene ricordata, viene ancora raccontata come una storia italiana – una storia di sconfitta, di umiliazione, e poi addirittura di revanscismo. Non come una storia etiopica: di sovranità difesa, di dignità affermata, di libertà conquistata con le armi perché nessun’altra via era rimasta aperta.

Cambiare questa prospettiva è un esercizio obbligatorio. È una necessità civile. L’Italia ha avuto colonie in Africa orientale – Eritrea, Somalia, Etiopia – per decenni, e la sua elaborazione pubblica di quella storia è ancora rimasta incompiuta, e oggi assistiamo a un backlash inguardabile.

Non c’è in Italia, a differenza di Francia, Gran Bretagna e Belgio, un dibattito pubblico serio sui crimini coloniali: le stragi di Debra Libanòs e Mai Leham (1937), l’uso di gas chimici in Etiopia (1935-36), la repressione delle ribellioni in Cirenaica, le deportazioni in Libia. Adua è il punto di partenza possibile per questa conversazione.

Il due marzo è festa nazionale in Etiopia, la Giornata della vittoria di Adua. Ogni anno, la celebrazione riattiva una memoria collettiva di resistenza. In Italia, quella data ovviamente e vilmente non ha nome.

Forse è tempo di dargliene uno – non come giornata di vergogna, ma come giornata in cui prendere sul serio la storia di chi subì il colonialismo italiano, e ebbe la forza di resistervi.

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