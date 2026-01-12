In un contesto di incertezza normativa, l’unica scelta razionale per molti operatori è non sviluppare soluzioni proprie. Addestrare modelli, costruire competenze interne, sperimentare su dati reali diventa troppo rischioso Alfonso Scarano

Nel 2017 un articolo scientifico dal titolo apparentemente tecnico – Attention Is All You Need – ha cambiato il mondo.

Non una legge, non un piano industriale, ma poche pagine di ricerca hanno dato origine ai modelli di intelligenza artificiale generativa (le reti neurali “transformer”) che oggi scrivono testi, traducono lingue, progettano software, supportano medici, avvocati, insegnanti. Da quell’intuizione è nata una rivoluzione cognitiva e produttiva che corre a una velocità senza precedenti.

Otto anni dopo, l’Italia risponde a questa rivoluzione con la Legge 23 settembre 2025, n. 132, “Disposizioni e deleghe al governo in materia di intelligenza artificiale”, entrata in vigore il 10 ottobre 2025.

Una legge che avrebbe dovuto guidare il cambiamento e che invece rischia di soffocarlo. Non perché regoli troppo, ma perché non decide.

Il testo è un catalogo di principi generici, rinvii, deleghe e decreti attuativi futuri. Definisce poco, rimanda molto, chiarisce quasi nulla.

È una legge che parla il linguaggio dell’intenzione, non quello della norma. E in un settore come l’intelligenza artificiale generativa – dove mesi valgono anni e l’apprendimento avviene solo attraverso l’uso reale – questa vaghezza non è neutralità: è un freno strutturale.

Il primo effetto concreto è l’incertezza. Imprese, università, startup, pubbliche amministrazioni che vorrebbero sperimentare e integrare l’IA generativa si trovano davanti a un quadro opaco: responsabilità non definite, obblighi rinviati a decreti attuativi, confini interpretativi mobili.

Il risultato è prevedibile: progetti rinviati, investimenti ridotti, sperimentazioni confinate a “piloti” senza scala. La legge non abilita, congela.

Ma il danno più grave è sistemico.

In un contesto di incertezza normativa, l’unica scelta razionale per molti operatori è non sviluppare soluzioni proprie. Addestrare modelli, costruire competenze interne, sperimentare su dati reali diventa troppo rischioso.

Molto più semplice – e apparentemente più sicuro – acquistare servizi “chiavi in mano” dai grandi fornitori globali. Così la legge italiana sull’IA, di fatto, favorisce l’acquisto di tecnologia estera e scoraggia la crescita di un ecosistema nazionale.

È un paradosso drammatico: una norma nata per governare l’innovazione finisce per rafforzare le posizioni dominanti dei soliti noti e per indebolire imprese italiane, in particolare medie e piccole, che non hanno le risorse per navigare nell’ambiguità regolatoria.

Non è tutela del mercato: è trasferimento di valore, competenze e sovranità tecnologica verso l’esterno.

C’è poi una perdita ancora più profonda, che va oltre l’economia. L’intelligenza artificiale generativa non è solo un tema industriale: è un fatto culturale e sociale.

Deve essere compresa, sperimentata, discussa collettivamente. Deve entrare nella scuola, nella formazione professionale, nella pubblica amministrazione, nei luoghi di lavoro.

Una legge che induce paura, attesa e rinvio produce l’effetto opposto: l’IA resta una scatola nera gestita da pochi grandi attori, non un sapere diffuso.

Dal 2017 a oggi il mondo ha imparato che l’IA si governa usandola, non contemplandola. Attention Is All You Need non ha generato progresso perché era perfetto, ma perché era chiaro, applicabile, sperimentabile.

La legge italiana, invece, sembra temere proprio questo: l’uso reale, l’apprendimento per tentativi, la responsabilità della scelta.

Le leggi utili sono quelle che rendono possibile agire, anche sbagliare, correggere. Non quelle che rinviano tutto a un futuro indefinito. In un’epoca in cui l’intelligenza artificiale generativa sta ridisegnando lavoro, conoscenza e potere, una legge vaga non è prudente: è miope.

Se non si cambia rapidamente l’approccio, la Legge n. 132/2025 rischia di essere ricordata non come il fondamento della strategia italiana sull’IA, ma come l’atto che ha trasformato il Paese in un semplice consumatore di innovazione altrui.

E in un mondo che corre, chi sceglie di non decidere non resta fermo, resta indietro.

