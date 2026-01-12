Appunti - di Stefano Feltri

Martina Bagnoli
Jan 12

L’autore parla di un ecosistema nazionale, ma non si tratta qui piuttosto di lavorare in un contesto europeo?

QualiReti-sanitarie
Jan 12

L'articolo di Scarano è impeccabile ed illuminante.

Putroppo in questa Italia non è sorprendente.

Scarano:

"È un paradosso drammatico: una norma nata per governare l’innovazione finisce per rafforzare le posizioni dominanti dei soliti noti e per indebolire imprese italiane, in particolare medie e piccole, che non hanno le risorse per navigare nell’ambiguità regolatoria."

Putroppo non e' un paradosso, ma la logica conseguenza delle scelte di Meloni. Trump cerca ,a anche in via cruenta, il 51.o stato. La Meloni ha regalato "pacificamente" la 51.a stella agli USA: l'Italia. Ed ora: mai sia disturbare i reali capi del governo italiano: Trump, ed i padroni tecno-feudali USA

Francesco Del Zotti

