Trump, però, è uno specialista di questo gioco: mettere in competizione i suoi sottoposti, guardarli mentre si battono, esattamente come guarda le arti marziali miste negli incontri che gli piacciono tanto. In questo caso, il primo effetto più evidente è quello di mettere in una posizione difficilissima, se non impossibile, J.D. Vance e Marco Rubio, due figure fondamentali della sua amministrazione ma anche i candidati principali per la sua successione nel 2028 Mattia Ferraresi

“Quando i fatti cambiano, io cambio idea”, diceva l’economista John Maynard Keynes. E di gente che sta cambiando idea in queste ore ce n’è parecchia. Ma i fatti sono davvero cambiati? O cambiano solo le idee, i posizionamenti, la comunicazione, mentre nella sostanza tutto resta come è sempre stato?

Siamo il Paese del Gattopardo, in fondo, mica delle rivoluzioni.

Il presidente Donald Trump dice al Corriere della Sera che è “scioccato” perché la premier Giorgia Meloni “non vuole aiutarci” in Iran ed è “molto diversa da quello che pensavo”.

L’8 marzo, sempre al Corriere della Sera, Trump aveva detto “Giorgia Meloni cerca sempre di aiutare, è un’ottima leader”.

Cosa è cambiato in un mese? Assolutamente nulla. L’Italia non ha supportato l’azione militare di Israele e Stati Uniti a marzo e non la supporta ad aprile, ma è comunque parte di una coalizione a guida britannica per fare quello che chiede Trump, cioè ripristinare la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz dove l’Iran impedisce il transito delle petroliere di Paesi ostili.

E dove lo stesso Trump ha introdotto ora il suo contro-blocco per fermare anche quelle autorizzate dall’Iran.

Come si spiega un cambio di giudizio così drastico da parte del presidente americano in poche settimane?