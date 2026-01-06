L’immagine postata dal dipartimento di Stato americano su X Il principale obiettivo geopolitico dell’azione in Venezuela per Trump è sancire un nuovo ordine geopolitico: quello che restringe il perimetro delle responsabilità degli Stati Uniti al continente americano (dottrina Monroe) ma amplia lo spettro di azioni ammesse. Gli Stati Uniti non si considerano più i garanti della legalità mondiale, di quell’ordine basato sulle regole al quale fino all’altro giorno gli europei cercavano di appellarsi. Si ritirano nella loro sfera di influenza all’interno della quale, però, si considerano legittimati a fare tutto

Nel dibattito italiano intossicato da pregiudizi e simpatie da tifo, c’è già chi dice: ma è sempre successo, non è una novità che gli Stati Uniti intervengano in Sud America per rovesciare i governi che non apprezzano. Donald Trump è soltanto un po’ più esplicito e brutale.

Le cose sono più complicate e, per molte ragioni, il bombardamento di Caracas e l’operazione per portare il presidente illegittimo Nicolás Maduro a New York, assieme alla moglie, segnano una rottura con tutto quello che abbiamo visto finora.

Anche per le reazioni: quando nel 2003 gli Stati Uniti di George W. Bush tentavano di usare l’ONU per legittimare una guerra illegale di aggressione all’Iraq del dittatore Saddam Hussein, un Paese membro del Consiglio di sicurezza come la Francia si opponeva, con l’indimenticata resistenza del ministro degli Esteri Dominique de Villepin.

Nel 2026 l’attacco a Caracas non passa dall’ONU e il presidente francese Emmanuel Macron si produce in un sostanziale apprezzamento, mentre - paradosso - è la sua principale oppositrice Marine Le Pen a ribadire che “la sovranità degli Stati non è mai negoziabile, a prescindere dalla loro dimensione, dal loro potere o dal loro continente”.

Rinunciare a questo principio per il Venezuela, ha scritto Marine Le Pen su X, “implicherebbe per ogni Stato accettare la propria riduzione in schiavitù domani”.

L’intellettuale conservatore Rod Dreher ha scritto che ormai all’ordine internazionale basato sulle regole non crede più nessuno, tranne le élite europee:

L’ordine internazionale basato sulle regole è stato costruito nel dopoguerra per legittimare e far rispettare la Pax Americana. Questo non è necessariamente un male, tutt’altro. Ma se si vuole avere un ordine internazionale basato sulle regole, occorre anche una potenza capace di far rispettare quelle regole. In assenza di un’egemonia militare statunitense incontestata — che nell’era multipolare è venuta meno — l’ordine internazionale basato sulle regole è in fase di collasso. Non credo che possiamo più prenderlo troppo sul serio. La leadership europea ne parla molto, perché, per quanto debole, è tutto ciò che le resta.

L’analisi di Rod Dreher era fin troppo generosa con le élite europee: la risposta al Venezuela dimostra che neppure a Bruxelles credono più che il mondo sia governato dalle regole.

Sanno che è a disposizione di chi è pronto a usare la forza, e nessuno - in Europa - osa contraddire gli Stati Uniti di Donald Trump.