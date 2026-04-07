Davvero siamo pronti a subire questa nuova normalità, questo nuovo regime emotivo che nasce dai conflitti aperti che sono in corso? Paola Giacomoni

Il clima che si respira in questo periodo con la presidenza Trump si segnala, oltre che per l’enorme instabilità e la scarsa prevedibilità degli assetti internazionali, messi in gravissimo pericolo dall’aggressione israelo-americana in Iran, anche per un cambiamento di atmosfera emozionale.

Si avverte sempre più forte la tensione, l’aspro clima di aggressività innescata da una sorta di nuova accettabilità sociale di alcune emozioni fortemente segnate in modo negativo.

Come se l’attitudine a umiliare, il disprezzo per le regole, il piacere per la brutale sopraffazione fossero comportamenti normali e ammissibili, quasi un nuovo stile, un contegno sfidante, forse addirittura capace di suscitare ammirazione di alcuni che con grande disprezzo si fanno beffe di ogni forma di socialità positiva,

Oltre a essere cambiato il regime istituzionale americano, - sempre più apertamente incamminato verso una torsione autoritaria, senza che i famosi contrappesi funzionino – sta cambiando anche il cosiddetto “regime emozionale”, cioè l’insieme delle aspettative sociali sui modi in cui si esprimono le emozioni in una data cultura e in un dato momento della storia.

In ogni contesto storico agiscono delle norme non scritte che regolano il modo in cui esprimiamo i nostri stati affettivi, le risposte emotive che sono attese come appropriate dal punto di vista del comportamento e del linguaggio.

Un nuovo regime emozionale

È un accordo sociale implicito quello che favorisce l’espressione di determinate emozioni e bandisce o almeno sfavorisce altre.

Nelle società liberaldemocratiche occidentali ci si attende che la gran parte delle emozioni siano positivamente orientate verso il progresso, l’ottimismo e il rispetto delle prerogative altrui, mentre paura, rabbia e odio svolgono una funzione secondaria e non sono di norma socialmente attese.

Il contrario vale nei regimi autoritari, dove la mancanza più o meno ampia del libero consenso dei cittadini rende queste ultime centrali.

Quel che sta cambiando a livello istituzionale, soprattutto con la presidenza Trump, ma non solo, si riflette anche nei modi socialmente accettati di vivere ed esprimere le emozioni.

Siamo costernati nell’osservare questo fenomeno improvviso e inatteso: ciò che fino a poco tempo fa era considerato inappropriato, sconveniente, o anche indecente assume oggi un valore quasi opposto.

Sta facendosi strada un nuovo regime emotivo anche nelle società democratiche, in cui l’accettabilità di determinate espressioni delle emozioni sta evidentemente mutando.

Ho parlato di una rabbia “ottimista” in un articolo su Appunti di mesi fa, in cui sostenevo che la rabbia può essere distinta dalla semplice aggressività o dal desiderio di vendetta e può esprimere ricerca di giustizia quando alcuni diritti fondamentali non siano stati riconosciuti.

Avevo sostenuto che la rabbia è una reazione a una mancanza di riguardo sentita come immeritata rispetto a qualcosa di prezioso, qualcosa che ci sta a cuore e che sentiamo di voler difendere impegnandoci a modificare la situazione in cui ci troviamo a vivere.

Un’energia che ci sollecita al cambiamento e non una reazione irriflessa e violenta.

La rabbia, l’aggressività e il diritto all’odio

Oggi la rabbia sembra tornata a coincidere con l’aggressività, con il desiderio di vendicarsi in modo violento e prevaricatore; è sempre più assimilabile all’odio, al risentimento, al rancore, da cui peraltro vari aspetti la distinguono.

Rabbia e odio riempiono le piazze e le manifestazioni, ma anche la vita privata di non pochi di noi.

I femminicidi che si susseguono e i comportamenti aggressivi di ragazzi giovanissimi fanno pensare che Il conflitto è tornato al centro del nostro modo di vivere, il confronto senza esclusione di colpi, estremo, violento e quasi inspiegabile diventa protagonista delle nostre vite.

Qualcuno arriva a parlare di “diritto all’odio”: si sostiene cioè la legittimità dell’espressione di un’emozione come l’odio che non mira al cambiamento sociale e a una nuova distribuzione del potere, ma semplicemente alla distruzione o almeno all’esclusione dal consorzio civile di chi che è considerato per natura negativo o dannoso in sé - il male - che deve quindi essere eliminato.

Il passaggio è impressionante: provare odio verso qualcuno è qualcosa che può capitare in qualche momento a tutti, ma che questo sia considerato legittimo, normale e appropriato, addirittura un diritto o magari un bene perché segnala una posizione di forza, o un modello di superiorità esonerata da ogni vincolo etico, è un approccio profondamente diverso.

Ciò che era considerato sconveniente o inaccettabile, un vizio nel linguaggio degli antichi, può improvvisamente apparire come una virtù, la sincerità, la “virtù crudele” che non tiene conto dell’accettabilità sociale di determinate espressioni e comportamenti.

Davvero siamo pronti a subire questa nuova normalità, questo nuovo regime emotivo che nasce dai conflitti aperti che sono in corso?

Ma non è natura

Io credo sia necessario difendersi da questa deriva, che sia indispensabile credere che questo non è una conseguenza “naturale” di ciò che viviamo, come se il prevalere di certe norme sociali corrispondesse alle “vere” leggi di natura che ci spingono al conflitto e alla prevaricazione.

Le leggi di natura, se esistono, prevedono il conflitto ma anche la cooperazione, non c’è alcuna verità nell’aggressività senza freni e nel linguaggio violento, offensivo ed esecrabile.

Si tratta sempre di momenti della storia umana, di transiti difficili da una situazione di concordia a una conversazione sociale diversa. La quale tuttavia non può reggersi sull’idea che l’eliminazione del nemico e del diverso sia legittima, perché questo implica l’impossibilità del consorzio civile.

Chi lo crede sta solo cercando una forma di potere incompatibile con la democrazia e non ha una vera visione del futuro.

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