Appunti - di Stefano Feltri

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Mario D'Adamo
42m

L'aggressività è forse una componente ineliminabile della natura umana, eredità di ere nelle quali la sopravvivenza era garantita dalla maggior forza vitale nella ricerca del nutrimento. L'uccisione di animali non era certo una pedagogia dei buoni sentimenti e l'eliminazione degli avversari garantiva maggiori probabilità di vedersi assicurato un più lungo futuro. Ma un'umanità così organizzata non ha futuro e non lo avrebbe avuto se la civilizzazione non avesse insegnato a contenere quegli istinti brutali, trasformando l'aggressività e convertendola in attività positive, pratiche od intellettuali che fossero. Ed il linguaggio sociale ha seguito la stessa evoluzione. Assistere ed ascoltare oggi un presidente degli Stati Uniti godere della morte di uomini, pur orribili a loro volta; sentirlo disprezzare con parole insultanti i nemici; prospettare loro morte, distruzione e fame, riportando una nazione all'età della pietra; vantarsi di possedere una tale forza per realizzare questi propositi è un'esperienza che non avevo ancora vissuto, nonostante i miei molti anni. Per trovare esperienze analoghe la memoria collettiva rimanda a epoche feroci, a personaggi che deliravano in pubblico e schiumavano rabbia dai loro palchi: penso alle sfuriate di un Hitler o ai parossismi linguistici di un Mussolini. Il linguaggio violento, non episodico, è la spia di un malessere grave: finché è limitato all'uomo qualunque può essere tollerato e compatito, forse curato; se adottato da un politico di grado elevato non può non destare preoccupazione. I capi di stato di tutto il mondo dovrebbero troncare i loro rapporti personali con un simile esempio di abbrutimento e Carlo III d'Inghilterra dovrebbe annullare la propria visita ufficiale negli USA. Il commento che precede il mio attesta l'equivoco in cui incorre chi confonde la libertà di parola con il diritto all'insullto. Un esempio illustre il vicepresidente degli Stati Uniti a Monaco. Ben venga dunque, qualunque cosa voglia dire, la cultura woche, se significa contenimento dei sentimenti negativi, proattività, altruismo, sensibilità per i deboli e gli emarginati, tolleranza.

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Lanfranco Pellesi
1h

É tutto molto interessante, superficialmente: tuttavia, continuiamo a non voler affrontare il fatto che la violenza torna nel nostro mondo, perché ci siamo sempre dimenticati di lei. Anzi, da tanti anni l’abbiamo rimossa dalle nostre vite. La violenza, l’odio, l’incapacità di risolvere i conflitti tornano protagoniste, e noi non abbiamo contrappesi. Non li abbiamo mai avuti, pensavamo che eliminandole ci saremmo tutti dimenticati di loro. Che errore.

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Assolutamente, procediamo.

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