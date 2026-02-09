Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

DIMITRI BUFFA
1h

Un No per difendere l"ultracasta..col cazzo però

Antonella Mari
11m

Mortificando la professionalità dei magistrati è discutibile. Oggi ho ricevuto in una causa civile che va avanti da 7 anni l'ennesimo riinvio da parte del giudice dove non essendo riuscito aimeh a scrivere la sentenza 'pulisce' il suo ruolo rifissando l'adempimento finale e resettando la riserva. In parole povere il giudice dice 'Non riesco a decidere ora, fate finta di comparire depositando di nuovo le note. Dopo quella data rimetterò il fascicolo in riserva. La decisione arriverà quando potrò'

Un evento deprecabile

