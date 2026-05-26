Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Avatar di andreina mattioli
andreina mattioli
6m

Commento pacato e illuminante, una rarità! Del bimbo, però, non si parla mai, è proprio tutto così tranquillo per lui?

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Avatar di Ermana
Ermana
1h

Sono d'accordo ci vogliono più dati, più numeri, più casi per riuscire ad avere una visione più ampia del problema che oltre ad emotivo e morale è etico e legale.il personale è sempre un caso politico e sociale e va normato in difesa dei fragili e deboli. Il desiderio di avere un figlio non può calpestare i diritti delle persone coinvolte e dei minori. Grazie per averci ricordato di riflettere e farci domande.

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Assolutamente, procediamo.

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