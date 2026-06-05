Quando un bengalese arriva a Gorizia, a Trieste o a Lampedusa e fa richiesta d’asilo, la prima cosa che entra in Italia è la richiesta d’asilo; la seconda è il cassone di Glovo o di Deliveroo. Ruben Zappoli

L’indignazione per la morte dei quattro migranti bruciati vivi in Calabria ci spinge a pensare che quelle siano situazioni estreme. C’è il mondo dei campi, dei caporali, e poi c’è il mondo del lavoro normale. Quello nel quale ci muoviamo anche noi. Ma certe distinzioni iniziano a farsi sempre più sfumate.

In questi giorni di grande caldo, la Regione Emilia-Romagna ha introdotto un divieto di lavoro negli orari più a rischio, dalle 12.30 alle 16. Per alcune categorie: agricoltori, muratori nell’edilizia, lavoratori della logistica. E anche rider, quelli che ci consegnano a casa il cibo che non vogliamo andare a comprare fuori. Magari proprio perché fa troppo caldo.

Ancora una volta i rider sono alla frontiera delle trasformazioni del lavoro, in questo caso di quelle che derivano dall’impatto della crisi climatica sull’attività economica.