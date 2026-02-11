È come accendere la luce in una stanza buia. Qualcosa si può fare. Per la pace, per il mondo e anche per reagire allo strapotere della tecnologia. Con questa immagine vorrei rispondere a tutti quelli che pensano che l’intelligenza artificiale ci porterà alla deriva, che siamo stati definitivamente inghiottiti da un sistema di controllo di massa, che la creatività umana è a rischio, che l’uomo sarà sopraffatto dalle macchine Laura Turini

Hanno iniziato questo viaggio il 26 ottobre 2025 e da allora non si sono fermati. Quattordici ore di cammino ogni giorno, strada dopo strada, città dopo città, verso una meta che vale ogni faticoso chilometro percorso.

È stata chiamata Walk for Peace, la marcia di oltre 2.300 miglia che porterà un gruppo di monaci buddisti, e un cane di nome Aloka, che si è aggiunto a loro durante il viaggio, dal Huong Dao Vipassana Bhavana Center di Fort Worth nel Sud degli Stati Uniti fino alla Casa Bianca, a Washington, D.C. il 13 Febbraio 2026.

«Non è una protesta. Non è una manifestazione politica», ha detto uno dei monaci a un giornalista del Guardian.

Non è neppure una camminata contemplativa. I monaci si muovono in mezzo alla gente, su strade asfaltate, nel traffico, tra i semafori, in una sorta di discesa nella città.

Il corpo è lo strumento principale di presenza consapevole in cui il semplice gesto del camminare diventa mezzo di comunicazione e messaggio da trasmettere.

Nella filosofia buddista non esiste lo scontro ma l’equanimità e la gratitudine. Non ha senso gridare le proprie ragioni, è molto più importante ascoltare e riflettere.

Qualsiasi cosa capiti nella vita l’atteggiamento resta neutrale, di fronte al bello come al brutto, al buono come al cattivo.

Certo, i fatti negativi esistono, come la guerra, le ingiustizie, la violenza, ma se guardiamo con attenzione c’è anche tanto di buono e di bello di cui essere grati.

Anche nelle difficoltà maggiori c’è chi presta il suo aiuto al prossimo, c’è chi si impegna per la pace, chi boicotta le navi che portano armi letali.

È verso questo che dovremmo rivolgere la nostra attenzione, come a una piccola pianta che deve essere innaffiata e concimata mentre la sequoia le toglie ombra e sostanze.

Così questi diciannove monaci camminano sorridenti senza dire niente, senza manifesti, senza proclami, solo con il loro corpo.

L’incontro con chi li osserva o li accompagna per tratti di strada ha superato presto la forma dell’incanto momentaneo.

In città come Charlotte o Raleigh, migliaia di persone si sono fermate ad applaudire, a offrire acqua o cibo, a parlare per un minuto o per un’ora di cosa significhi pace nel proprio quotidiano. Si sono visti spesso gruppi di cittadini munirsi di fiori, cartelli o candele per salutare il passaggio dei monaci.

Persone di ogni età, provenienza e orientamento politico si fermano. Molti raccontano di aver trovato nel loro passaggio un messaggio potente, incarnato nel ritmo umano, un invito a rallentare, ascoltare e pensare.

I video della loro camminata stanno inondando la rete e tutti quanti li abbiamo visti, più o meno distrattamente, ma se ci fermiamo a riflettere per qualche minuto ci accorgiamo di quanto forza abbia quello che stanno facendo.

È come accendere la luce in una stanza buia. Qualcosa si può fare. Per la pace, per il mondo e anche per reagire allo strapotere della tecnologia.

Con questa immagine vorrei rispondere a tutti quelli che pensano che l’intelligenza artificiale ci porterà alla deriva, che siamo stati definitivamente inghiottiti da un sistema di controllo di massa, che la creatività umana è a rischio, che l’uomo sarà sopraffatto dalle macchine.

I rischi ci sono, dobbiamo guardarli bene ed esserne consapevoli, ma dobbiamo credere nella possibilità dell’uomo di andare verso il bene e prima di tutto dobbiamo noi stessi agire ed andare in quella direzione, passo dopo passo.

Informarsi, comprendere, studiare ci consente di procurarci gli antidoti giusti, la rassegnazione o il catastrofismo sono da evitare.

Fare, agire, camminare.

Anche il passo di pochi uomini può fare la differenza. Basta mettere l’attenzione e l’intensità del passo dei monaci buddisti nelle nostre azioni quotidiane per potere riuscire a imprimere una direzione diversa al nostro futuro.

