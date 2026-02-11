Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Ambrogio Milani
Ambrogio Milani
13m

Brava Laura Turini, della tempra di un Piero Calamandrei, sa bene la differenza tra "tribalismo" e "universalismo" che pare essere il nuovo discrimine che il '900 chiamava "lotta di classe", K. Marx docet. La visione dei monaci buddisti è la più benefica che si possa vedere e immaginare oggigiorno; e non viene dalla "vecchia signora per bene", l'Europa, e nemmeno dai "cowboys selvaggi". E' un gran frutto, maturo, proveniente dal miglior "globalismo". Era ora che i monaci buddisti non si dovessero più immolare sul fuoco per lottare per la giustizia, come ai tempi del Vietnam. Vorrei che la foto dei monaci in cammino compaia su tutti i mezzi di comunicazione e che loro, seminatori di pace, riescano a sconfiggere le cialtronate degli "eroi da tastiera", seminatori di odio.

Rispondi
Condividi
Avatar di Danielle Brocard
Danielle Brocard
15m

Fare, agire, camminare !

Merci !

Rispondi
Condividi
Un altro commento...

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura