Anche se individuare come bersagli di uccisioni mirate Khamenei e altri dirigenti iraniani fosse legale secondo il diritto dei conflitti armati, ciò non riduce l’illegalità dell’uso della forza da parte di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che appare evidente e di cui questi attacchi fanno parte

Marko Milanovic and Michael Schmitt