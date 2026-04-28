Tutto il trumpismo è violenza
L’attentato durante la cena con i giornalisti conferma soltanto che l’intera esperienza politica di Donald Trump è scandita e segnata da attentati, morti e feriti
La cosa che preoccupa di più in questo momento è una sorta di radicalizzazione individuale che avviene per vie piuttosto tortuose, come quella dell’assassino di Charlie Kirk, che in qualche modo si è radicalizzato partendo da una cultura online legata al gaming digitale, quindi con percorsi del tutto anomali
Mattia Diletti
La politica negli Stati Uniti è entrata da tempo in una fase post-democratica, nel senso che gli episodi cruciali non sono più elezioni o voti parlamentari, ma i momenti nei quali esplode la violenza politica.
Se la competizione democratica non è più in grado di incanalare i conflitti interni verso una risoluzione pacifica, perde legittimità e prepara il terreno per ulteriore violenza.