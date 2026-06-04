Come ha segnalato la giornalista Berna González Harbour in un editoriale, “il tempo passa, le crisi si susseguono e la spiegazione secondo cui il governo sarebbe vittima di un complotto somiglia fin troppo alle scuse di un bambino che viene bocciato perché il professore ce l’ha con lui. (...) Ma tutti continuano a guardare la partita (giudiziaria) senza agire sullo scacchiere politico. Non si rendono conto che questa volta non stanno perdendo Wimbledon, Roland Garros o i Mondiali, ma la fiducia della cittadinanza” Roberta Cavaglià

“Resistir es vencer”, ovvero: resistere è vincere. Per questa frase viene ricordato Juan Negrín, ultimo presidente della Seconda Repubblica spagnola: dal suo punto di vista, per i soldati repubblicani era meglio morire in battaglia contro i franchisti durante la guerra civile che consegnarsi indifesi nelle loro mani. Resistere, insomma, anche davanti a una sconfitta quasi certa, aveva comunque il retrogusto di vittoria.

Il primo ministro Pedro Sánchez dovrebbe saperne qualcosa. Un po’ perché il suo primo libro, scritto ancora prima di essere arrivato alla Moncloa, si intitola proprio Manual de resistencia (Manuale di resistenza). Un po’ perché, nelle ultime settimane, il cerchio intorno a lui ha iniziato a stringersi.

Un cerchio fatto di indagini che riguardano sia i suoi famigliari che membri della formazione di cui è segretario generale, il Partito socialista spagnolo (Psoe). Per il momento, Sánchez è nell’occhio del ciclone: non è indagato e difende la presunzione di innocenza delle persone che lo circondano.

Resistere, e quindi vincere, come insegna Negrín, per Sánchez significa oggi mantenere la calma mentre tutto intorno a lui si muove sempre più velocemente, in direzioni sempre più inaspettate: dal Venezuela alla Cina, per tornare (quasi) sempre a Ferraz, la sede del suo partito.

Ma per capire davvero cosa succede, non basta vedere cosa è successo nelle ultime due settimane: bisogna tornare indietro di almeno tre anni, in alcuni casi anche più.

Le indagini sulla moglie e sul fratello