Il collaudatore non agisce mai per strappi, ma per aggiustamenti successivi: il confine di ciò che è accettabile viene spostato di poco, reso compatibile con il contesto, e poi assunto come nuovo punto di partenza per lo spostamento successivo Maurizio Mascitti

Alle 23.44 (ET) di giovedì 5 febbraio l’account Truth di Donald Trump pubblica un video generato con l’intelligenza artificiale. Oltre ai soliti contenuti grotteschi, alla fine del video compaiono Barack e Michelle Obama con un corpo di scimmia.

Quello dell’associazione con le scimmie è un vecchio cliché usato storicamente per deumanizzare la gente nera e giustificarne il linciaggio.

L’account del Presidente degli Stati Uniti ha rimosso il video solo una decina di ore dopo, quando l’ondata di indignazione non poteva più essere arginata dalle farneticazioni dell’entourage trumpiano.

Questo episodio, di per sé enorme, trova in Europa un’opinione pubblica che è in parte desensibilizzata. Sembra che con Trump si sia presa la fastidiosa abitudine di considerare certe uscite come quasi normali, o ‘meno che anomale’.

Nel discorso pubblico, il presidente degli Stati Uniti è diventato una figura da archiviare come eccentricità permanente: un bambino al potere, come è stato definito, una specie di animale pre-politico che gioca a fare il presidente e che passa il tempo a sproloquiare sui social o da un leggio.