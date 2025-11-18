Troppa fretta sull’intelligenza artificiale?
L’Unione europea prepara un pacchetto che vuole già riscrivere e semplificare alcune delle regole che le imprese non riescono a rispettare. C’è qualche rischio
L’obiettivo dichiarato è quello di passare da un’Europa delle regole ad un’Europa della governance, ma il messaggio sotteso è che le imprese europee non sono affatto pronte ad affrontare quanto il mondo del diritto sta chiedendo loro. Il legislatore ha fatto il passo più lungo della gamba
Laura Turini