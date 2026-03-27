Tre potenze, tre visioni, un sistema fragile
La riforma del WTO verso la 14ª Conferenza ministeriale (MC14): le proposte di UE, Stati Uniti e Cina e il futuro della globalizzazione
L’Unione europea vuole salvare il multilateralismo adattandolo alle realtà geopolitiche e industriali. La Cina vuole preservarne la logica di fondo, aggiornandola solo ai margini. Gli Stati Uniti vogliono invece allontanarsi in modo deciso dall’universalismo, verso un sistema fondato su reciprocità, flessibilità e discrezionalità in materia di sicurezza
Leonardo Borlini