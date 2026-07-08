Torna la guerra in Iran?
Trump dice che la tregua è finita: il nodo è sempre il controllo dell'Iran sullo stretto di Hormuz, che è il punto decisivo per entrambe le parti - L'analisi dell'ECFR
Né Teheran né Washington hanno davanti a sé opzioni migliori rispetto al percorso diplomatico aperto dal memorandum. Le due parti avrebbero dovuto definire un protocollo reciprocamente accettabile per lo stretto prima di firmare il memorandum
Ellie Geranmayeh
Appunti di Geopolitica: la rivista
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