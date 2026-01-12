In un mondo in tempestosa trasformazione, in mezzo a una transizione industriale, energetica, scientifica e finanziaria dirompente, con i nostri giovani migliori che stentano a trovare spazio in Italia e una produzione industriale in calo drammatico, il progetto per l’Italia secondo il nostro governo è stato quello di tirare a campare: abbiamo i bar, i ristoranti, gli alberghi, le spiagge, le città d’arte Roberto Seghetti

Ora che la manovra di bilancio è entrata in vigore e che la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha illustrato nella conferenza stampa di inizio anno i propri obiettivi, è venuto il momento di tirare le somme sulla politica economica del governo.

Dal punto di vista generale, come si è detto più volte, vi è un dato positivo: essere riusciti a mantenere la differenza tra la spesa pubblica e le entrate dello Stato intorno a un valore che equivale al 3 per cento del Prodotto interno lordo.

Ciò consentirà all’Italia di uscire un anno prima dalla procedura di infrazione europea per deficit e debito pubblico eccessivi, di ottenere una considerazione migliore sui mercati internazionali e di pagare interessi più contenuti sul nuovo debito pubblico che saremo costretti a fare.

L’equilibrio fragile

Tuttavia vi sono due aspetti che non solo contraddicono, ma rendono anche potenzialmente dirompente in modo negativo questo risultato.

Il primo aspetto è la fragilità dell’equilibrio raggiunto. Basti dire che, appena entrate in vigore le nuove norme di bilancio, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha già dovuto ammettere che “sfonderà” il deficit previsto per il 2026 per investire alcuni miliardi in acquisto di armi, in base agli accordi presi in sede Nato.

E notate bene: lo potrà fare perché l’Italia probabilmente uscirà dalla procedura di infrazione. Come dire: abbiamo fatto i bravi per poter sgarrare di nuovo.

Questa ritrovata libertà di sfondare i tetti di spesa varrà ora per le spese militari, ma non ci sono dubbi sul fatto che varrà ancora di più quando il governo Meloni dovrà mettere a punto il bilancio del 2027, anno in cui ci saranno le elezioni politiche.

Il secondo aspetto negativo è il più importante.

Il controllo del deficit è stato raggiunto con una legge di bilancio strampalata, costruita per fare qualche favore o dare qualche spicciolo ad ogni singolo gruppo di elettori, quelli di Fratelli d’Italia, quelli di Forza Italia, quelli della Lega.

Per questo scopo il governo ha rastrellato a man bassa risorse pubbliche qua e là, anche da capitoli di spesa decisivi per il futuro del Paese o pesando ancora una volta su alcune delle categorie più deboli (chi fa lavori usuranti, tanto per fare un esempio). Ma senza un progetto, senza un orientamento su che cosa fare per sostenere la crescita del futuro, l’ammodernamento del Paese.

In sostanza, in un mondo in tempestosa trasformazione, in mezzo a una transizione industriale, energetica, scientifica e finanziaria dirompente, con i nostri giovani migliori che stentano a trovare spazio in Italia e una produzione industriale in calo drammatico, il progetto per l’Italia secondo il nostro governo è stato quello di tirare a campare: abbiamo i bar, i ristoranti, gli alberghi, le spiagge, le città d’arte.

Non c’è uno straccio di progetto industriale, di un programma che orienti alle nuove tecnologie, che sostenga le aree nelle quali pure potremmo o dovremmo conquistare posizioni.

Perfino il recupero di una parte dei programmi per l’industria è avvenuto senza un vero programma: la Confindustria ha protestato, ha segnalato che Industria 5.0 era stata pensata in modo sbagliato e non funzionava, ha chiesto più fondi; e il governo, mentre litigava su rottamazioni, contanti in nero, favori ai piccoli imprenditori condannati a pagare ciò che non avevano versato ai dipendenti, ha cercato un po’ di soldi per tacitare le grandi imprese.

Per di più, stanno per finire i soldi che fino ad oggi ci hanno permesso di galleggiare. Dopo il Covid, l’economia non è andata in recessione grazie agli investimenti fatti con le centinaia di miliardi di euro del Pnrr. Ma quest’anno quei fondi finiscono.

Il futuro è il Mezzogiorno?

L’unica vera scelta di fondo è stata l’unificazione della Zes, cioè la Zona economica speciale, in cui sono state raggruppate le regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna): serve per attrarre investimenti promettendo sconti fiscali (per esempio crediti di imposta sui macchinari) e sconti contributivi sull’assunzione dei lavoratori.

Non è un caso se è stata uno dei pochi temi economici evocati nella conferenza stampa dalla presidente Meloni.

Come dire, la seconda manifattura industriale d’Europa ha come progetto di sviluppo e rilancio quello di attrarre imprese offrendo un po’ di sconti fiscali e contributivi nelle regioni del Mezzogiorno.

Ma anche questo è un programma a metà, perché per lo sviluppo delle lacunose infrastrutture di quelle stesse regioni in cui si vogliono attirare investitori e imprese (tanto per dire trasporti e telecomunicazioni) ci sono pochi spiccioli, dato che le risorse per quell’area vengono quasi tutte assorbite dal faraonico Ponte sullo stretto di Messina, sul quale – come si può verificare dai rilievi della Corte dei Conti – il governo non è nemmeno riuscito a presentare un progetto credibile.

Lo stesso discorso si può fare sul tema dei salari.

In Italia esiste un problema evidente: non solo i nostri salari sono i più bassi d’Europa, ma sono anche stati falcidiati dall’inflazione e dall’effetto che l’inflazione ha prodotto sul prelievo fiscale (il cosiddetto fiscal drag).

Il governo ha affrontato le distorsioni di fondo che hanno prodotto i problemi? Risposta semplice semplice: No.

Basti pensare al fiscal drag. Quando i prezzi al consumo crescono velocemente, salari e pensioni non solo perdono potere di acquisto, ma subiscono anche un secondo e pesante aggravio per colpa del fisco.

Per due motivi: salari e pensioni continuano a pagar tasse come se il loro valore (il potere di acquisto) fosse uguale a prima; poi, appena c’è un aumento di contratto o un adeguamento nel caso delle pensioni, si rischia di entrare in un nuovo scaglione con una percentuale di trattenuta più elevata.

Negli ultimi anni l’effetto è stato pesantissimo. Gli economisti de Lavoce.info hanno calcolato una perdita complessiva per stipendi e pensioni di oltre 20 miliardi di euro.

Si poteva affrontare questo problema, evitando che si potesse ripetere in futuro? Beh, intanto si sarebbero potuti indicizzare gli scaglioni Irpef all’inflazione, come fanno in altri Paesi: ma il governo si è ben guardato dal farlo.

Altri tre problemi limitano la crescita dei salari.

Il primo riguarda la produttività: se non cresce la produttività delle imprese è sempre difficile che una parte del valore aggiunto prodotto possa venir distribuita ai dipendenti; il secondo problema riguarda i settori di maggior crescita: nel settore alberghiero, dei bar, dei ristoranti, dei balneari i salari sono strutturalmente più bassi che nel settore industriale; il terzo problema riguarda l’effetto dei contratti cosiddetti pirata, un fenomeno in crescita, abnorme, che rende validi accordi spudoratamente al ribasso anche a livello nazionale.

Il governo ha affrontato a fondo questi temi? Sulla produttività basti qui ricordare le riflessioni iniziali sull’assenza di un “progetto Paese”.

Le piccole e medie imprese sono bellissime e una ricchezza, come pure lo è il turismo. Ma se sono questi i settori di punta, non si può pensare di avere gli stessi salari di altre aree avanzate nel mondo, perché i salari sono tipicamente più poveri in queste attività.

Quanto ai contratti pirata, se proprio Giorgia Meloni non voleva fare un passo in avanti verso il tema del salario minimo, il governo avrebbe potuto varare un provvedimento per rendere validi a livello nazionale solo i contratti firmati dalle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori realmente rappresentativi.

Si chiama legge sulla rappresentanza.

Solo che il governo, questo governo, una cosa del genere non l’avrebbe fatta mai. E sapete perché? Semplice: perché fin dall’inizio ha guardato anche con un certo favore a questa miriade di contrattini firmati da sigle sindacali di comodo, che indeboliscono il potere delle grandi centrali sindacali, Cgil, Cisl e Uil, organizzazioni che si sono messe spesso di traverso sulle politiche dei governi di centrodestra e che tradizionalmente hanno snobbato e guardato dall’alto in basso le organizzazioni sindacali vicine alla destra, come l’Ugl, l’erede della Cisnal, sindacato vicino al vecchio Movimento sociale italiano.

Nelle tasche di alcuni italiani

Qualcosa tuttavia il governo ha fatto: ha messo un po’ di toppe per ridurre temporaneamente il prelievo fiscale in modo da aumentare le somme nette che entrano in tasca ai lavoratori. Bene, direte voi. Certo, è meglio di niente, e va anche detto.

Però anche in questo caso vale la pena di approfondire, perché gli interventi scritti nella legge di bilancio non solo non hanno compensato ciò che i salari (e le pensioni) hanno perso a causa dell’inflazione e del fiscal drag, ma potranno avere in prospettiva anche un pesante effetto indesiderato.

Ma andiamo per ordine. Vediamo come si presenta dopo la legge di bilancio il prelievo fiscale sui redditi prodotti con il lavoro:

Ai lavoratori del settore turismo ristorazione, compresi i balneari, per la stagione estiva 2026 viene riconosciuto un contributo aggiuntivo pari al 15 per cento della retribuzione che va a coprire straordinari, notturni e festivi (se il reddito di questi lavoratori non supera complessivamente i 40 mila euro lordi l’anno). Il contributo aggiuntivo lo paga il datore di lavoro che poi si rifà con lo Stato sotto forma di credito di imposta. Cioè lo paghiamo noi.

Zero tasse fino a 10 mila euro di reddito l’anno per i coltivatori diretti iscritti all’Inps o imprenditori agricoli professionali (iap) e tasse tagliate a metà per i redditi che per costoro vanno da 10 a 15 mila euro lordi l’anno.

Zero tasse sui redditi dei lavoratori dipendenti se versati attraverso buoni pasto del valore non superiore a 10 euro l’uno.

1 per cento sui premi di produttività dei dipendenti privati fino a un massimo di 5.000 euro l’anno.

5 per cento sugli aumenti contrattuali per chi ha redditi 2025 fino a 33 mila euro lordi l’anno, con l’esenzione dal versamento di sovrimposta Irpef comunale e regionale su questa parte di retribuzione.

15 per cento sulla parte accessoria della retribuzione dei dipendenti pubblici (forze di sicurezza e sistema Sanità hanno trattamenti specifici) e senza sovrimposta Irpef (esclusi i dirigenti) fino ad un massimo di 800 euro l’anno (se hanno una retribuzione fino ad un massimo di 50 mila euro lordi l’anno).

15 per cento su lavoro notturno e festivo dei dipendenti privati con retribuzione fino ad un massimo di 40 mila euro (fino ad un massimo di 1500 euro in un anno di straordinario e festivi, sui quali non si versano le sovrimposte Irpef comunali e regionali).

15 per cento sul lavoro degli autonomi con fatturato fino ad un massimo di 85 mila euro l’anno, che però non pagano le sovrimposte Irpef comunale e regionale.

23/33/43 per cento (le nuove aliquote con la riduzione della seconda dal 35 al 33), a seconda dell’entità del reddito lordo annuale (più le sovrattasse Irpef comunali e regionali) sulle normali retribuzioni dei dipendenti, sulle pensioni e sui redditi dei lavoratori autonomi con un fatturato oltre gli 85 mila euro di reddito l’anno.

Se a questo guazzabuglio si sommano gli altri tipi di cedolare (tassa piatta percentuale) sui proventi ottenuti con l’impiego del patrimonio (immobili, redditi da capitali, redditi diversi), 1,2 per cento, 10 per cento,12,5 per cento, 21 per cento, 26 per cento a seconda dei casi (qui sarebbe troppo lungo entrare nel dettaglio) si ha un quadro ancora più chiaro dei tre difetti che la legge di bilancio 2026 porta fino alle estreme conseguenze.

Primo: la rendita paga meno del lavoro e della produzione (e per un Paese che ha bisogno di crescere e di far crescere la produttività non è un buon viatico). Secondo: è un guazzabuglio e non c’è omogeneità ed equità di trattamento fiscale tra i diversi tipi di reddito. Terzo: ci si sta allontanando in modo sempre più veloce dalla via tracciata nella Costituzione, fatto che potrebbe produrre a cascata ben altri problemi.

L’articolo 53 della nostra carta fondamentale non a caso cita il criterio della progressività al quale deve essere improntato il nostro sistema fiscale.

In vista della ricostruzione e di un’impostazione solidale della società, i padri costituenti vollero infatti prevedere che chi ha di più dovrebbe fare uno sforzo maggiore degli altri in modo da garantire le risorse per favorire possibilmente a tutti, in egual misura, l’accesso alla formazione, ai servizi e ai sostegni previsti nel Paese.

Nel Dopoguerra, in particolare dopo il boom, noi siamo andati anche oltre, costruendo in Italia uno dei sistemi di welfare più avanzati.

In questo contesto, aumentare il ricorso alle tasse piatte può favorire la possibilità di far entrare oggi qualche spicciolo in più nelle tasche dei lavoratori, quindi può far fare temporaneamente una relativamente bella figura al governo.

Ma in prospettiva significa minare alle fondamenta la possibilità di finanziare come si dovrebbe un welfare pubblico già traballante. Meloni e Giorgetti ci dicono che hanno fatto tutto il possibile e che non si può fare di più: ma non si può fare di più, perché a monte c’è una scelta precisa sul piano delle entrate.

Affamare la bestia

Ronald Reagan diceva “affamare la bestia”, cioè lo Stato, intendendo che si dovevano ridurre le entrate per fare in modo che lo Stato non avesse risorse per previdenza, sanità, assistenza pubbliche. Margaret Thatcher diceva che non esiste la società, esistono gli individui, volendo ottenere lo stesso risultato.

Silvio Berlusconi, padre della moderna destra italiana, ha seguito la stessa impostazione. Meno Stato e più servizi privati. E lo stesso fa, di fatto, il governo Meloni senza dirlo: nei prossimi anni non a caso i fondi per il servizio sanitario tenderanno a scendere al di sotto del 6 per cento del Pil, proliferano gli affari delle cliniche e dei centri di servizio privati, ci sono gli incentivi per le scuole paritarie (piccola mancia nei confronti del mondo cattolico) e pochi spiccioli per le scuole pubbliche.

Non sono tutte scelte scollegate: tutto questo fa parte della stessa linea politica, dalle tasse come pizzo di Stato alla riduzione della spesa per i servizi pubblici, al taglio dell’assistenza ai più bisognosi, etichettati magari come nullafacenti e perdigiorno.

Nel disfacimento del sistema fiscale, insomma, c’è una logica. E lo stesso si può dire del modo attraverso il quale si continua ad affrontare il tema dell’evasione fiscale.

Quando Meloni e Giorgetti ci dicono che non potevano fare di più, bisogna ricordare che questo può essere vero se si considera scontato che abbiano rinunciato a far affluire nelle casse dello Stato almeno una parte di quei cento miliardi di euro che ogni anno sfuggono al fisco (diciamo una somma che equivale a quattro/cinque manovre come quelle di quest’anno).

Anche nella manovra di bilancio per il 2026 c’è un esempio eclatante di questa impostazione rinunciataria del governo: un’altra rottamazione delle cartelle esattoriali.

Se chi non ha pagato accetta di versare tutto il capitale dovuto in un’unica soluzione, non ci sono nemmeno gli interessi (anche se le somme che doveva allo Stato pesavano molto di più prima della fiammata dell’inflazione). Un bel regalo, insomma.

Se chi non ha pagato accetta di farlo, ma afferma di poterlo fare solo a rate, il debito può essere estinto in oltre 50 rate, pagando il 3 per cento di interessi l’anno. E anche questo è un regalo di non poco conto, perché se una persona va in banca a chiedere un prestito ripagabile in oltre 50 rate, a meno che non ci sia in pegno un immobile, il tasso di interesse non va al di sotto del 6/7 per cento l’anno.

Tra i debitori ai quali si rivolge l’ennesimo condono fiscale ci saranno pure contribuenti che davvero vanno aiutati, perché non ce l’hanno fatta a pagare. Ma basta guardare i dati sulle dichiarazioni fiscali per capire che ci sono anche tanti, tantissimi furbi. E il segnale che questo ennesimo condono manda loro da parte del governo è chiaro: continueremo a chiudere un occhio.

